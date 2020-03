View this post on Instagram

🦠‼️ How to flatten the curve – bitte unbedingt ansehen! . Hier seht ihr eine brandneue Simulation der Washington Post, die zeigt, wie sich das Virus ausbreitet und wieso die Einschränkung sozialer Kontakte jetzt so wichtig ist. 👍 . ➡️ SWIPE für die verschiedenen Szenarien: . 1️⃣ Szenario – Freie Ausbreitung: Die Simulation startet mit einer kranken Person (braun), die sich frei bewegt und gesunde Menschen (grün) ansteckt. Diese stecken weitere Menschen an. Innerhalb kürzester Zeit gibt es sehr viele Kranke – es kommt zu einem Peak, an dem das Gesundheitssystem stark überlastet wäre. Irgendwann werden die Kranken wieder gesund und gegen das Virus immun (lila). Nach einer gewissen Zeit ist der Herdenschutz erreicht, die Anzahl der Kranken geht zurück. . 2️⃣ Szenario – Versuchte Quarantäne: Man sieht, dass eine Quarantäne kaum vollständig gelingen kann. Einzelne Infizierte flüchten aus dem abgesperrten Gebiet und die Krankheit bereitet sich weiter aus. Als Alleinmaßnahme ist eine Quarantäne also nicht geeignet. . 3️⃣ Szenario – Moderate Einschränkung des Soziallebens: Hier zeigt sich was passiert, wenn sich nur ein Viertel der Bevölkerung weiter bewegt und sich der Rest durch #socialdistancing abschottet. Das Virus breitet sich deutlich langsamer aus, die Kurve bleibt flach. . 4️⃣ Szenario – Starke Einschränkung des Soziallebens: In diesem Modell bewegen sich nur 1 von 8 Personen. Wie man sieht, hat das Virus nun kaum eine Chance sich schnell auszubreiten. Die Ansteckungsfälle treten nacheinander auf, kranke Patienten könnten hier bestmöglich versorgt werden. . Natürlich stellt die Simulation nicht 1:1 die Ausbreitung des #coronavirus dar, aber sie zeigt die Mechanismen. Wie die Macher der Videos anmerken, würden bei COVID-19 nämlich z.B. einige der Punkte über die Zeit verschwinden, also sterben. . Die Videos zeigen sehr eindringlich, wieso es jetzt so wichtig ist, dass wir unsere Sozialkontakte stark einschränken. Bitte teilt diesen Post, damit möglichst vielen Menschen klar wird, wieso wir jetzt konsequent alle an einem Strang ziehen müssen. ❤️🙏 . #staythefuckhome #bettertogether . Source: Harry Stevens / The Washington Post / John Hopkins University