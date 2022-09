Du hast deine Tage, bist komplett aufgebläht und musst dann noch zusätzlich andauernd aufs Klo? Ja, es nervt – dafür gibt es aber tatsächlich eine logische Erklärung! Wenn eine Frau während ihrer Periode keinen total aufgeblähten und schmerzenden Bauch hat, dann sollte sie sich wirklich glücklich schätzen. Tatsächlich geht es nämlich den meisten Frauen genau so. Und das haben wir, wie könnte es anders sein, den lieben Hormonen zu verdanken. Hormoncocktail während der Periode sorgt für geförderten Stuhlgang

Während der Monatsblutung sorgen Prostaglandine, eine Gewebshormongruppe, und Progesterone für Kontraktionen des Uterus. Weil sich der Uterus zusammenzieht und wieder weitet, kann das Blut besser abfließen. Leider bringen Prostaglandine und Progesterone auch den Darmtrakt dazu, sich immer wieder zusammenzuziehen und auszudehnen – das heißt dann eben auch, dass du öfter aufs Klo musst!

Außerdem sind die beiden Hormone auch dafür verantwortlich, dass viele Frauen während ihrer Periode an Durchfall leiden. Denn durch die vermehrten Muskelkontraktionen, die durch die Prostaglandine verursacht werden, wird das Essen schneller verdaut und so kommt es zu den Verdauungsproblemen. Außerdem sind während der Blutung die Progesteron-Level erniedrigt. Hohe Progesteron-Werte sorgen etwa in der Schwangerschaft für Verstopfung. Genau umgekehrt ist es dann eben, wenn der monatliche Beweis eintritt, dass wir nicht schwanger sind.