Der Sommer ist da! Heiße Nächte, lässige Musik und “coole” Drinks – der Sommer wird anders, aber unglaublich toll. Auch die Liebe lassen wir neu entfachen. Egal ob du bereits lange in einer glücklichen Beziehung lebst, frisch verliebt bist oder gerade das ein oder andere Date abklapperst – wir daten jetzt anders, und besser! 😉 Let´s go, or drive?!

1. Minigolf

Vor allem für das erste Date ist ein angespanntes Dinner oder ein Treffen auf einen Kaffee eine Situation, in die wir uns oft super nervös begeben. Was, wenn man nichts mehr zu Reden weiß? Oder was, wenn nebenan jemand sitzt und alles mitlauscht? Beim Minigolf ist die Stimmung gleich viiiiel lockerer! Hier muss auch nicht so viel gesprochen werden, wobei ihr bestimmt viel zu lachen habt 😄 Und vor Spielbeginn könnt ihr euch ja ausmachen, was der Sieger vom Gewinner zu erwarten hat. Na da wären wir auch gespannt … 😉

via GIPHY

2. Little Italy in deiner Stadt

Liebt ihr Italien auch so sehr wie wir? Eine Pizza im Strandrestaurant, das Meeresrauschen, die italienische Sprache … ahhh – wie schön wäre das nur jeden Tag. Wir haben die Lösung! Mit der neuen Vespa Wotherspoon von Faber bringen wir etwas italienischen Urlaubsflair in unsere Stadt! Mit der Vespa zum Italiener auf ein Gelato und danach mit unserem Schatz oder unserem Tinder-Date 😉, auf zu dem nächstgelegenen ruhigen Plätzchen und die Sommernacht unter freiem Himmel genießen. Bei Faber bekommt ihr alles, was ihr dafür benötigt. Also gleich mal vorbeischauen! 😍

Bild: miss / Faber

3. BBQ am See

Um sich gut kennen lernen zu können oder um einfach wieder zueinander zu finden, ist eine intensive und gemeinsame Zeit das Wichtigste. Ein BBQ-Picknick am See ist hier die perfekte Location für eine Date-Night. Bereitet gemeinsam das BBQ vor oder überrascht euch einfach mit dem, was ihr mitbringt. Somit wisst ihr auch gleich, ob sich euer Date Gedanken gemacht hat und was für euer Date bei einem BBQ wichtig ist. Essen verbindet, da gebt ihr uns doch Recht? 😋

via GIPHY

4. Schnitzeljagd, nur anders

Bevor ihr euch zum ersten Date trefft, wisst ihr wohl hoffentlich schon ein wenig voneinander. Was sind eure Gemeinsamkeiten? Liebt ihr beide Schokolade? Oder seid ihr genüssliche Weintrinker? Dann macht doch einfach eine Schnitzeljagd daraus, nur eben etwas anders. Sucht euch in eurer Stadt verschiedene Schokoladenläden oder kauft euch die außergewöhnlichste Schokolade, die ihr finden könnt und testet sie gemeinsam. Eines ist garantiert: Das ist mit vielen Überraschungen verbunden 😄

via GIPHY

5. Challenge accepted!

Ihr seid beide sportlich? Dann macht einen Lauftreff und challenged euch gegenseitig. Wer hat den niedrigeren Puls? Oder wenn Sport eher nichts für euch ist – können wir auch verstehen – könnt ihr euch beim Pizza kochen challengen. Wer macht die bessere Pizza? Wer hat es besser drauf, den Teig einmal in der Luft zu schwingen? Was auch immer euch einfällt, macht eine Challenge daraus. Spaß und Spannung sind garantiert. Und der ein oder andere Funke springt bestimmt auch über ✨

via GIPHY

Phu, ganz schön viel Essen – aber naja, Essen geht ja auch immer

😄