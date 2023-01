Celine Dion wird in der aktuellen „Rolling Stone„-Liste der „200 größten Sänger aller Zeiten“ nicht mehr genannt. Fans sind deshalb ziemlich empört und kritisieren das Musik-Magazin auf Twitter für diese Entscheidung.

Die Liste schließt auch Sänger wie Andrea Bocelli, Cher, Janet Jackson, Madonna, Nat King Cole oder Judy Garland aus.

Celine Dion nicht auf „Rolling Stone“-Liste der größten Sänger aller Zeiten

Zu Neujahr veröffentlichte Rolling Stone die aktualisierte Liste der „100 größten Sänger aller Zeiten“ von 2008 und fügte 100 weitere Künstler und Künstlerinnen hinzu. Dem „Rolling Stone„-Artikel zufolge haben die Redakteure und Redakteurinnen die Liste nach „Originalität, Einfluss, der Tiefe des Katalogs eines Künstlers und der Breite seines musikalischen Vermächtnisses“ erstellt. Auf der Liste liegen etwa Whitney Houston auf Platz 2, Beyoncé auf Platz 8, Taylor Swift auf Platz 102 und Billie Eilish auf Platz 198.

Das Musik-Magazin versuchte Kritik an der Liste bereits zuvorzukommen und betonte deshalb bereits im Vorfeld, dass es wichtig sei „nicht zu vergessen, dass dies die Liste der größten Sängerinnen und Sänger ist, nicht die Liste der größten Stimmen. Talent ist beeindruckend, Genie ist transzendent.“ Eine Erklärung, die Fans der kanadischen Sängerin Celine Dion auf jeden Fall nicht zufriedenstellt.

Fans kritisieren Entscheidung

Ganz im Gegenteil: Sie sind empört darüber, dass die „My Heart Will Go On“-Interpretin nirgends auf der Liste zu finden ist. Und ihrem Ärger machen sie jetzt auf Twitter Luft. „Bei allem Respekt, Celine Dion, die wohl beste Gesangstechnikerin aller Zeiten, nicht in diese Liste aufzunehmen, grenzt an Verrat“, schreibt dort etwa ein Fan.

Respectfully, not including Celine Dion, arguably the best vocal technician of all time, in this list is borderline treasonous https://t.co/cy72FEpdyr — Jamie Lambert (@JamieCollabro) January 2, 2023

„Seht mal… ihr könnt argumentieren, dass Celine Dions Musik nicht euer Geschmack ist und das ist fair. Aber zu sagen, dass Celine Dion nicht zu den größten Sängerinnen aller Zeiten gehört, ist unglaublich“, twittert ein weiterer Fan der Sängerin.

Look… you can argue Celine Dion’s music is not your cup of tea and that’s fair.



You can argue Celine’s songs are now irrelevant in today’s Billie Eilish generation and that’s also fair.



But to say that Celine Dion is not among all-time greatest singers is unbelievable. https://t.co/wvmLYvE059 — Rama’s Screen (@RamasScreen) January 2, 2023

„Wie zum Teufel hat Rolling Stone Celine Dion übersehen?“

Noch ein Fan versucht den Rolling Stone mit einem konkreten Beispiel davon zu überzeugen, dass die Liste überarbeitet werden muss: „Lieber @RollingStone. Hier ist Céline Dion. Dass ihr sie nicht in eurer Liste der 200 größten Sänger aller Zeiten aufgeführt habt, muss ein ehrlicher und bedauerlicher Fehler sein… denn es absichtlich zu tun, wäre kriminell. Also… bitte korrigieren Sie das.“

Dear @RollingStone. This is Céline Dion.



Leaving her off your Top 200 Greatest Singers of All Time list has to be an honest and regrettable mistake… because doing it intentionally would be criminal.



So… please fix it. pic.twitter.com/ZyM3YYxYzz — Bonnie Bernstein (@BonnieBernstein) January 2, 2023

Manche Menschen haben eben nicht den besten Start ins neue Jahr. Darauf will nämlich dieser Twitter-User hinaus. „Wie zum Teufel hat Rolling Stone Celine Dion übersehen? Haben sie sich den Kopf gestoßen? Kein guter Start ins Jahr 2023″.

How the hell have @RollingStone missed @celinedion – have they hit their head? Not a great start to 2023 😂😂 https://t.co/6SIPaHyC3Q — John Wilding (@Johnwilding) January 1, 2023

Celine Dion ist übrigens nicht die einzige, die es nicht auf die Liste geschafft hat. Auch Stars wie Andrea Bocelli, Janet Jackson, Madonna, Cher, Nat King Cole, Tony Bennett, Judy Garland oder Pink haben es nicht unter die Top 200 geschafft. Darauf machen Fans ebenfalls aufmerksam.

Aside from the total omissions of Adam Lambert, Celine Dion, and Andrea Bocelli, how could this list possibly NOT include the incomparable Nat King Cole? Do better @RollingStone https://t.co/LGb7CwQk0W pic.twitter.com/rj5a7ROuHo — 🇨🇦Sammy stands with Ukraine 🇺🇦 (@SammyJo58) January 2, 2023

Alles in allem sind viele Fans enttäuscht von der Liste. Wer von euch damit ebenfalls nicht zufrieden ist, kann in der Insta-Story vom Rolling Stone über die Platzierungen abstimmen.