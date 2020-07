Aufgrund der Pandemie ist die Schutzmaske zu einem alltäglichen Accessoire geworden. Für Brillenträger oder im Sommer beim Tragen von Sonnenbrillen kann das aber ganz schön nerven, vor allem wenn die Gläser beschlagen.

Zum Glück gibt es ein paar kleine Tricks, dank denen man nicht mehr benebelt ist. Wir haben sie hier für euch zusammengefasst:

1. Brille über der Maske tragen

Sieht man vor lauter Nebel nichts mehr durch seine Brille, liegt das daran, dass die Maske zu locker sitzt. Ein kleiner Handgriff kann helfen: Dir Brille einfach über der Maske tragen. So drückt man die Maske dichter an das Gesicht und weniger Atemluft kann nach oben entweichen.

2. Maske enger machen

Sitzt die Maske zu locker, kann man sie auch ganz einfach enger machen. Dafür am besten die Seitenbänder verknoten. Achtung: Zu eng sollte es nicht werden, immerhin möchte man auch noch atmen können beziehungsweise auf Druckstellen verzichten.

3. Biegsamer Draht

Um das Beschlagen der Gläser zu verhindern, kann man auch einfach einen Mund-Nasen-Schutz wählen, der an der oberen Kante mit einem biegsamen Draht versehen ist. Damit kann man die Maske an die eigene Gesichtsform anpassen und so entweicht keine Luft nach oben.

4. Maske falten

Wer keine Maske mit Draht besitzt, kann auch einfach den oberen Rand der Maske nach innen umklappen. Dadurch sitzt die MNS-Maske stabiler und die Atemluft wird ganz einfach abgefangen.

5. Mildes Spülmittel auf die Brillengläser

Wer geschickt ist, kann mildes Spülmittel auf die Brillengläser hauchdünn auftragen. Dafür muss man nur eine kleine Menge auf den sauberen Gläsern verteilen und kurz einwirken lassen. Im Anschluss dürfen die Gläser nur noch poliert, aber nicht abgespült werden. So bleibt der Seifenfilm nämlich erhalten. Achtung: Seifen, Glasreiniger oder alkoholhaltige Flüssigkeiten sind nicht geeignet.