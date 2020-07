Ein Ehepaar in Rio De Janeiro schützt sich ganz besonders sorgfältig vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Sie verlassen das Haus während der Pandemie nur in einem Astronautenanzug.

Brasilien verzeichnet momentan die zweithöchste Zahl an Infektionszahlen weltweit.

Spaziergang am Strand im Astronautenanzug

Wer schon einmal in Rio de Janeiro war, weiß: Je weniger Stoff, desto besser. Immerhin herrscht auch tropisches Klima und ein dicker Anzug würde da nur stören. Tercio Galdino und Aliceia Lima hält das aber nicht davon ab, während der Pandemie in Astronautenanzügen spazieren zu gehen. Galdino leidet nämlich an einer schweren Lungenkrankheit und fällt damit in die Risikogruppe, die bei einer Coronavirus-Infektion besonders gefährdet ist, an einem schweren Verlauf zu leiden. In Brasilien gibt es momentan besonders viele Infektionen mit SARS-CoV-2. Mit dem außerirdischen Aufmacher wollen sie sich vor einer Kontamination schützen.

Und weil ihr Outfit besonders am Strand nicht nur Blicke, sondern auch Handys auf sich zieht, wurden Videos und Fotos von ihnen auf Social Media verbreitet und zig Male geteilt. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat der 66-jährige Galdino die Anzüge gekauft. Die zugehörigen Helme hat er allerding selbst gebastelt. Seine Frau sei zudem etwas skeptisch gewesen, einen Astronautenanzug in der Öffentlichkeit zu tragen. Schlussendlich ließ sie sich aber dazu überreden in dem neuen Outfit einen Weltall- beziehungsweise Strand-Spaziergang zu machen.