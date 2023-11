Es dauert zwar noch einige Monate, bis die größte Nacht der Fashionwelt stattfindet, einen ersten Vorgeschmack gibt es aber jetzt schon. Denn das Motto der Met Gala 2024 steht fest.

Und wie immer wird es ziemlich extravagant.

Das Motto der Met Gala ist bekannt

Die Met Gala ist Jahr für Jahr eines der größten Fashion-Events, die wir bekommen. Stars, Designer und alles, was Rang und Namen hat, tummeln sich an diesem Abend auf den Stiegen der New Yorker Met; gekleidet in den extravagantesten Outfits und Roben. Und dafür braucht es jedes Jahr natürlich auch eines: das perfekte Motto. In den vergangenen Jahren sorgten Themen wie Heavenly Bodies, Camp und zuletzt Karl Lagerfeld für außergewöhnliche Looks und Kreationen. Das Thema des Abends wird aber nicht spontan erfunden, ganz im Gegenteil. Die Met Gala steht nämlich jedes Jahr unter dem Thema der Ausstellung im Costume Institute des entsprechenden Jahres.

Und jetzt steht auch schon das Motto der nächsten Ausstellung – und damit auch der Met Gala im Mai 2024 fest. Denn die Ausstellung im Costume Institute trägt den Titel „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“. Gezeigt werden 250 besonders seltene Stücke, die eigentlich nicht mehr auf Roten Teppichen getragen werden, Stücke, die zu zerbrechlich sind, um sie jemals auszuführen oder einfach viel zu wertvoll. Zu den Ausstellungsstücken zählen unter anderem Looks von Schiaparelli, Dior, Givenchy oder ein Ballkleid von Charles Frederick Worth aus dem Jahr 1877.



Event am 6. Mai 2024

Sie alle zeigen rund 400 Jahre Modegeschichte und werden laut „Vogue“ nicht nur ausgestellt, sondern teilweise auch mithilfe von CGI, Videoanimation oder Künstlicher Intelligenz in einer Art Simulation gezeigt. Kurator Andrew Bolton will damit alle Aspekte der Kleider zeigen. „Mode ist eine so lebendige Kunstform“, betont er. In der Ausstellung will er die Kleidungsstücke über alle Sinne näher bringen – also auch über den Klang und Geruch der Stücke. Erweitert wird die Ausstellung um die drei Hauptbereiche Land, Meer und Himmel, die „eine Ode an die Natur und die emotionale Poetik der Mode“, verrät Andrew Bolton.

Und eben dieser Ausstellung wird die Met Gala dann am 6. Mai 2024 Tribut zollen. Wie genau der Dresscode lauten wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Ebenfalls noch unbekannt ist natürlich die Gästeliste, die die Met Gala zu dem Fashionhighlight schlechthin macht. Sie bleibt meistens bis zum Event Top Secret.