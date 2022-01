Wer immer nur nach dem Negativen sucht, wird auch garantiert fündig. Deshalb drehen wir den Spieß jetzt mal um und wollen all den guten Dingen, die eine Beziehung haben kann oder sollte, etwas Aufmerksamkeit schenken. Green Flags sind nämlich herzlich willkommen und ihr werdet merken, dass ihr schnell welche entdeckt!

Hier kommen zehn Anzeichen dafür, dass eure Beziehung einfach nur toll ist!

1. Ihr denkt oft an das Gleiche

„Zwei Seelen, ein Gedanke“ ist nicht umsonst ein beliebter Spruch. Vor allem in einer Beziehung deutet er darauf hin, dass man sich auch ohne Worte versteht und sich auf einer Wellenlänge befindet. So sehr sogar, dass man in vielen Situationen exakt das Gleiche denkt wie der Partner oder die Partnerin. Definitiv ein Zeichen von Green Flags!

2. Ihr werdet mit Dingen überrascht, die ihr schon längst vergessen habt

Ihr habt vor Monaten mal ganz beiläufig erwähnt, dass es bereits eine Ewigkeit her ist, dass ihr ein Fruchtzwerge-Eis gegessen habt. Und eines Tages taucht er oder sie mit einer Packung tiefgefrorenem Kinderjoghurt auf und erwärmt damit euer Herz. Es sind die kleinen Dingen, die kaum Mühe kosten, aber dennoch sehr große Freude bereiten!

3. Ihr genießt die Zeit miteinander, auch ohne viel zu sprechen

Viele sagen, dass es ein schlechtes Zeichen, ja sogar eine Red Flag ist, wenn man abends gemeinsam vor dem Fernseher hockt und eine Serie nach der anderen schaut. Aber das ist es ganz und gar nicht! Denn erstens teilt man gemeinsame Interessen, in dem man sich schonmal auf eine Serie einigt und zweitens kann es wunderschön sein, einfach die Anwesenheit des anderen zu genießen!

4. Ihr nehmt euch kein Blatt vor den Mund

Natürlich gibt es hier auch Grenzen! Immer ehrlich zu sein sollte nämlich nicht bedeuten, dass man den anderen ständig beleidigt und ihm oder ihr schonungslos Dinge an den Kopf wirft. Aber hier und da anzusprechen, was einen stört, hilft bei der Kommunikation! Ihr braucht mal etwas Me-Time und wollt den anderen nicht ständig um euch haben? Alles eine Frage der Formulierung. Ihr scheut euch nicht, auch mal über ernstere Themen zu sprechen und gerät dabei in keinen Konflikt? Gratulation: das ist dann wohl eine grell leuchtende Green Flag!

5. Ihr sprecht ganz selbstverständlich von eurer gemeinsamen Zukunft

Wie mühsam es oft ist, jedes Mal, wenn man über die Zukunft spricht und Dinge wie „Kinder“, „Verlobung“ und „Hochzeit“ erwähnt, immer super vorsichtig sein zu müssen. „Hoffentlich denkt er oder sie nicht, dass ich schon alles geplant habe“ (was wir in den meisten Fällen natürlich haben), sind Gedanken, die bestimmt jeder schon mal hatte. Aber bei einer Sache könnt ihr euch sicher sein: Wenn es sich nicht seltsam anfühlt und ihr ganz selbstverständlich über eure GEMEINSAME Zukunft sprecht, verrückte Pläne schmiedet und zusammen träumt, dann führt ihr eine wirklich tolle Beziehung!

6. Ihr sprecht über belanglose Dinge, die jedoch viel bedeuten

„Was hast du denn heute gegessen?“ klingt erstmal wie eine super unspannende Frage. Doch genauer betrachtet ist es wirklich unglaublich süß! Denn wenn man so großes Interesse am anderen hat, dass sogar der Essensplan wie ein spannender Blockbuster klingt, dann ist man wohl nicht nur bis über beide Ohren verliebt, sondern will auch einfach am Leben des anderen teilhaben.

7. Ihr fühlt euch gesehen und respektiert

Es ist nicht immer selbstverständlich (auch wenn es das wirklich sein sollte), dass man sich vom anderen wirklich zu hundert Prozent gesehen und gehört fühlt. Eure Gedanken und Ideen werden ernst genommen und nicht nur als „Phase“ abgetan? Dann könnt ihr euch sicher sein, dass euer Partner oder eure Partnerin euch respektiert und garantiert alles tun würde, damit ihr glücklich seid!

8. Ihr müsst euch nicht verstellen

Jap, auch das klingt erstmal so, als wäre das sowieso eine Voraussetzung in jeder Beziehung. Tatsächlich zählt es aber zu den wohl schönsten Green Flags. Denn leider neigt man oft dazu, bestimmte Dinge zu verstecken oder etwas vorzugeben, nur um dem anderen zu gefallen. Auf Dauer kann das allerdings wirklich nicht gut gehen. Umso besser also, wenn ihr von Anfang an mit offenen Karten spielt und der andere genau weiß, woran er oder sie ist und eure Einstellungen kennt und akzeptiert.

9. Ihr könnt euch entschuldigen

Ein Wort, das manchmal einfach nicht so recht über unsere Lippen kommen will, ist definitiv „Entschuldigung“! Dabei hat es die Kraft, eine Situation binnen Sekunden zu verändern und Licht in einen Tunnel zu bringen. Natürlich nicht immer – manche Dinge sind nicht mit einer einfachen Entschuldigung vergessen. Aber in vielen Fällen zeigt es auch Reife. Denn im Grunde streiten wir doch so lange weiter, bis einer von beiden ganz aufrichtig „Sorry“ sagt. Gehört absolut zu den Green Flags!

10. Es herrscht ein Gleichgewicht

Klar, wir lieben es alle verwöhnt zu werden. Aber wenn das immer nur einseitig passiert, dann kommt beim anderen vielleicht schnell das Gefühl auf, dass man ihn oder sie nur ausnutzt. Massiert euch euer Partner oder eure Partnerin jeden Abend den Rücken, dann gebt ihm oder ihr doch mal etwas zurück und sorgt dafür, dass sich auch eure bessere Hälfte richtig entspannen kann. Und auch sonst ist ein Gleichgewicht in der Beziehung sehr wichtig, damit man sich ausgeglichen und vollständig fühlt. Das reicht vom Einkaufen bis hin zum Kochen, Freunde treffen und die Wahl der gemeinsamen Lokal-Besuche.