Am Anfang einer Beziehung tragen wir alle eine rosarote Brille. Einfach alles ist schön und in der „Honeymoon Phase“ scheint es praktisch keine Probleme zu geben. Doch auch in der Anfangsphase solltet ihr aufmerksam sein und Red Flags nicht einfach ignorieren.

Vor diesen Warnhinweisen solltet ihr nicht die Augen verschließen.

5 Red Flags, auf die ihr achten solltet

Am Anfang ist oft alles zu schön, um wahr zu sein. Das ist allerdings kein Grund dafür über alles hinwegzusehen. Jedenfalls kann es sehr hilfreich sein, auf welche toxischen Anzeichen man achten sollte.

1. Ständige Lügen

Wenn ihr euren Partner oder eure Partnerin ständig beim Lügen erwischt, dann ist das gar kein gutes Zeichen. Egal ob es sich um kleine oder größere Lügen handelt, es kann den Aufbau einer soliden Vertrauensbasis gleich von Anfang an stören.

2. Keine Bereitschaft für Kompromisse

Eigentlich sollten beide Parts in einer Beziehung immer kompromissbereit sein und einen Schritt aufeinander zugehen können. Scheint euer Gegenüber schon bei Kleinigkeiten nicht zu Kompromissen bereit zu sein, dann solltet ihr auf jeden Fall hellhörig werden.

3. Schwierigen Diskussionen aus dem Weg gehen

Jeder erwachsene Mensch sollte eigentlich in der Lage sein, sich schwierigen Situation und Diskussionen zu stellen. Konflikte sind in einer Beziehung ganz normal und gehören dazu. Tendiert euer Partner oder Partnerin aber immer dazu vor ihnen davonzulaufen und sie zu ignorieren, dann wird das noch zu Problemen führen.

4. Ständige Kritik

Werdet ihr in einer Beziehung ständig von eurem Partner oder eurer Partnerin viel zu überzogen kritisiert, dann solltet ihr das auf gar keinen Fall über euch ergehen lassen. Gerade dann, wenn die Kritik völlig unangebracht und fehl am Platz ist. Dieses passiv-aggressive Verhalten kann dazu führen, dass euer Selbstwertgefühl enorm darunter leidet.

5. Eifersucht

Ein bisschen eifersüchtig sein, hat noch keiner Beziehung geschadet. Doch verwandelt sich die Eifersucht zunehmend in kontrollierendes Verhalten, in Form von ständigen Anrufe und Nachrichten, dann kann eure Beziehungsqualität enorm darunter leiden. Meistens verändert man das eigene Verhalten dann so sehr, um die Eifersucht des Partners zu besänftigen.