Jede Beziehung ist einzigartig und hat ihr eigenes Tempo. Dennoch durchlebt jede Liebe die gleichen Phasen. Diese sechs Abschnitte kennt jede Partnerschaft.

Je nachdem, wie lange man schon gemeinsam durchs Leben geht, steckt jedes Paar in einer gewissen Phase ihrer Beziehung. Psychologen benennen sechs Abschnitte, die wirklich jede Beziehung durchmacht.

Die Honeymoon-Phase

Die erste Stufe in jeder Beziehung ist natürlich die Verliebtheits-Phase: Man will jede Sekunde mit seinem Partner verbringen, man hat Schmetterlinge im Bauch und man trägt die rosarote Brille. In dieser Phase ist man quasi blind vor Liebe. Geschenke und Aufmerksamkeiten verstärken diese Gefühle. Außerdem übersieht man gerne mal kleine Fehler seines Partners.

Die Kennenlern-Phase

In dieser Phase legt man die Karten auf den Tisch. Jedes Thema wird angesprochen und natürlich analysiert. Jetzt ist die Zeit dem Partner alles über die Familie, Freunde oder auch ehemalige Beziehungen zu erzählen. Während dieser Zeit lernt man, seinem Partner richtig zu vertrauen und die Bindung zwischen euch wird noch stärker.

Die schwere Phase

Jetzt wird gestritten! In diesem Abschnitt der Beziehung kann es passieren, dass einiges schiefläuft. Entweder, man erkennt, dass man unterschiedliche Erwartungen an die Zukunft hat oder man entdeckt Fehler beim Partner, die einen stören. Jetzt ist es wichtig, dass man durchhält. Denn aus dieser Zeit kommt das Paar gestärkt raus und ist dann auch bereit für die nächsten wichtigen Schritte.

Die Findungs-Phase

Dieser Abschnitt ist besonders wichtig! Mittlerweile hat man die Beziehung definiert und in eine harmonische Partnerschaft gefunden. Jetzt sieht man sich zwar als Paar, man versucht aber auch, genug Raum für sich selbst zu finden, ohne dabei den Zusammenhalt aus dem Auge zu verlieren.

Die Auffrischungs-Phase

Das Augenmerk in dieser Phase liegt eindeutig auf dem Sex. Man ist jetzt schon eine Weile zusammen und hat sich auch schon aneinander gewöhnt. Auch im Bett weiß der Partner, was man will. Besonders wichtig ist es jetzt, den Spaß am Sex wieder aufleben zu lassen, indem man einfach etwas Neues ausprobiert.

Die Vertrauens-Phase

Jetzt ist das tiefste Vertrauen aufgebaut und die Beziehung gefestigt. Dein Partner hat mit dir schon viele Sachen erlebt und ihr habt Höhen und Tiefen hinter euch, die euch zusammengeschweißt haben. Mittlerweile setzt ihr euch gemeinsame, neue Ziele und findet auch neue Hobbys für euch beide. Ab jetzt ist dein Partner dein Zuhause.

Natürlich ist jede Beziehung einmalig und jedes Paar ist unterschiedlich. Bei manchen dauern die Phasen länger, bei anderen vermischen sich gewisse Abschnitte miteinander. Und auch wann die Phasen auftreten, ist bei jedem anders. Trotzdem gibt es diese sechs Phasen in jeder Partnerschaft.