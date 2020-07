In einer Beziehung verläuft nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Es gibt Probleme, Diskussionen und Gefühle, die verletzt werden. Und Wut, die einen oftmals fast durchdrehen lässt, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte.

Wut muss jedoch nicht immer eine Emotion sein, die schlecht ist oder etwas Negatives bedeuten. Man muss nur wissen, von welcher Sichtweise man sie betrachtet. Wir erklären dir, warum es für Beziehungen manchmal gut ist, wütend zu sein.

1. Es zeigt, ihr seid euch nicht egal

Auch, wenn es banal klingen mag: Wut zeigt euch, dass ihr euch wichtig seid. Solange ihr noch streitet, wütend aufeinander seid, seid ihr euch noch nicht egal. Das bedeutet, nur, weil Wut unangenehm ist, heißt es nicht, dass sie vollkommen schlecht ist.

Schlimm wäre es, wenn ihr nicht mehr miteinander reden wollt, euch ein Streit den Aufwand nicht mehr wert ist. Wenn aber Wut einen Streit entfacht, dann ist es zwar unangenehm, aber es zeigt, ihr liebt euch noch. Und ihr seid bereit, durch Kommunikation, den Streit zu klären. Auch, wenn er durch Emotionen vielleicht schwieriger zu lösen ist.

2. Du zeigst ehrlich, wie du dich fühlst

Seine Gefühle offen zu zeigen, kann schwierig sein. Immerhin öffnet man sich komplett und nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Wenn man wütend ist und das auch zeigt, dann ist man ehrlich. Dann legt man offen, wie man sich fühlt und steht zu sich selbst. Klar, Wut ist nicht angenehm und für das Gegenüber nicht weniger anstrengend, aber bei Gefühlen sollte man immer auf sich selbst hören. Und wenn du wütend bist, dann kannst das auch zeigen und erklären, warum das so ist. Du stehst zu dir selbst und zeigst ehrlich, was du empfindest.

3. Ein Streit kann die Beziehung stärken

Wenn ihr aufeinander wütend seid, dann streitet ihr. Aber ein Streit ist nicht immer nur ein Streit. Manchmal kommt man währenddessen darauf, wie wichtig gewisse Dinge wirklich sind. Vielleicht wird man sich bewusst, was man eigentlich möchte. Also kann ein Streit, der durch Wut ausgelöst wurde, auch helfen. Er kann zeigen, was dir fehlt und die Beziehung auf lange Sicht festigen. Oftmals wirken unangenehme Situation auf ersten Blick wie etwas Schreckliches, entpuppen sich aber schlussendlich als Dinge, die der Beziehung helfen können zu wachsen.