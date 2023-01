Ein Date steht an und du hast mal wieder keine Idee, was ihr unternehmen sollt. Schon wieder einfach nur einen Kaffee trinken gehen oder doch lieber ins Kino? Wir verraten dir den perfekten Ort für dein erstes Date laut deinem Sternzeichen. Bei diesen Dates fühlst du dich nämlich so richtig wohl!

Fische

Fische sind verträumt, romantisch und auch ziemlich kreativ. Wie wär’s denn mit einem Kochkurs? Da könnt ihr euch beide so richtig austoben, euch besser kennenlernen und euch locker näher kommen. Essen verbindet und gemeinsam kochen erst recht. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen!

Widder

Dieses Sternzeichen steht auf Action. Du kannst beim ersten Date also ruhig deine Abenteuerlust raushängen lassen. Der perfekte Ort: der Klettergarten, ein Nachmittag im Hochseilpark oder ein Stand-Up-Paddle Kurs.

Steinbock

Steinböcke sind gerne unter Leuten und lieben Party. Wie wär’s, wenn du dein Date mit zu einer lustigen WG-Party nimmst oder ihr abends gemeinsam einen Club unsicher macht. Es darf auch ruhig ein bisschen fancy sein. Dabei fühlst du dich nämlich so richtig wohl.

Krebs

Wasser ist dein Element. Es beruhigt dich und du kannst so richtig du selbst sein. Am besten du schnappst dir dein Date und ihr verbringt einen Tag am See oder ihr sucht euch ein ruhiges Plätzchen an einem Fluss im Grünen.

Jungfrau

Lieber vorsichtig und alles erstmal langsam angehen – so lautet die Devise der Jungfrau. Du willst dich langsam an dein Date herantasten und einfach mal schauen. Am besten ihr macht beim ersten Date einen Spaziergang, geht Eis essen und schlendert gemütlich durch die Stadt.

Wassermann

Du willst Abenteuer erleben. Das erste Date muss aufregend und spannend sein. Außerdem bist du absolut wissbegierig. Macht doch gemeinsam eine ungewöhnliche Stadttour und entdeckt neue Ecken der City, oder besucht einen aufregenden Vortag zu einem Thema, das dich total interessiert.

Stier

Stiere sind absolute Genussmenschen. Egal ob fancy Restaurant, Hipster Frühstück oder einfach ein Picknick im Park – wenn’s um gutes Essen geht, bist du ganz in deinem Element. Wie wär’s also mit einem Date auf einem Streetfood Festival oder eine Kuchen-Verkostung in deinen Lieblings-Hipster-Coffee-Shop?

Schütze

Du bist gerne in der Natur. Beim ersten Date wandern zu gehen oder sich nachts gemeinsam die Sterne anzuschauen klingt für dich perfekt! Unser Tipp: Geht in eine Sternwarte oder verbringt einen Tag im Tierpark.

Waage

Waagen sind harmoniebedürftig. Allzu aufregend darf das erste Date nicht sein. Du magst es lieber klassisch. Also ab ins Kino oder einfach auf einen Kaffee gehen – für dich muss es nicht unbedingt übertrieben abenteuerlich sein. Probier doch zur Abwechslung mal ein Freiluftkino aus, das kann ziemlich romantisch werden.

Skorpion

Du bist furchtlos, stehst auf Abenteuer und probierst gerne neue Dinge aus. Der Freizeitpark ist dein zweites Zuhause, also geh doch beim ersten Date dorthin, wo du Spaß hast und so richtig aus dir rauskommen kannst. Und was eignet sich besser für die ersten Annäherungsversuche, als eine Fahrt mit der Geisterbahn!

Zwilling

Der perfekte Ort für dein erstes Date: Eine Ausstellung oder ein Museumsbesuch. Denn du bist kulturbegeistert und willst ständig neue Dinge lernen. Im Museum ergibt sich jede Menge Gesprächsstoff und es wird euch sicher nicht langweilig!

Löwe

Löwen lieben Spaß und Show. Sie gehen gerne auf Konzerte, ins Theater oder einfach mal so richtig abtanzen. Beim ersten Date kannst du ruhig unter Leute gehen und brauchst deine wilde Natur absolut nicht verstecken. Wie wär’s mit einem Festival oder sogar einer gemeinsamen Tanzstunde?