Die Schlagzeilen rund um Kanye West reißen einfach nicht ab. Nachdem Adidas erst kürzlich die Zusammenarbeit mit dem Rapper wegen antisemitischer Äußerungen gekündigt hatte, sorgt West jetzt erneut für Wirbel. Der 45-Jährige tauchte unangekündigt im Büro des US-Schuhherstellers Skechers auf – und wird aus dem Gebäude eskortiert.

Das US-Unternehmen veröffentlichte im Anschluss eine Stellungnahme, in der erst ganz klar heißt: Man habe „nicht die Absicht, zusammenzuarbeiten“.

Kanye West aus Skechers-Gebäude eskortiert

Nur einen Tag nachdem Adidas wegen antisemitischer Aussagen die Zusammenarbeit mit US-Rapper Kanye West beendete hatte, versuchte er offenbar einen neuen Schuhhersteller für eine Kooperation an Land zu ziehen. Denn der 45-Jährige tauchte am Mittwoch (26. Oktober) völlig unangekündigt im Hauptsitz des US-Unternehmens Skechers in Los Angeles auf. Doch während Stars dort normalerweise willkommen sind, setzt der Schuhhersteller ein ganz klares Zeichen: Mitarbeiter schreiten ein und eskortieren West aus dem Gebäude. Kurz darauf veröffentlicht Skechers ein Statement und positioniert sich damit deutlich gegen den Rapper.

Skechers-Statement: Zusammenarbeit mit Kanye wird nicht in Betracht gezogen

Wie es in dem öffentlichen Statement heißt, sei West „unangemeldet und ohne Einladung“ im Headquarter des Schuhherstellers erschienen. Zudem habe er „unbefugt gefilmt“. Daraufhin schritten zwei Skechers-Führungskräfte ein und eskortierten den Rapper und eine Gruppe, die ihn begleitete hatte, aus dem Gebäude. Weiter heißt es in dem Statement: „Skechers hat nicht die Absicht mit West zusammenzuarbeiten. Wir verurteilen seine jüngsten spalterischen Äußerungen und tolerieren weder Antisemitismus noch irgendeine andere Form von Hassrede.“

Kanye vorübergehend auf Instagram und Twitter gesperrt

Nachdem West via Instagram und Twitter antisemitische Kommentare veröffentlicht hatte, wurden seine Accounts auf den beiden Plattformen vorübergehend gesperrt. Mittlerweile sind die Profile allerdings wieder aktiv. Auf Instagram reagierte der Rapper mittlerweile mit einem kryptischen Posting vermutlich auf die beendete Zusammenarbeit mit Adidas. Dort teilte der 45-Jährige nämlich ein Bild, auf dem steht: „Ich habe zwei Milliarden Dollar an einem Tag verloren und ich lebe immer noch. Das ist Liebesrede. Ich liebe euch immer noch. Gott liebt euch immer noch. Das Geld ist nicht, wer ich bin. Die Menschen sind, wer ich bin.