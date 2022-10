Mit der Show „Joko und Klaas gegen Pro Sieben“ können die Moderatoren jede Woche 15 Minuten Sendezeit gewinnen. Diesmal nutzten die beiden die große Aufmerksamkeit für eine besonders starke Botschaft. Sie verschenkten ihre Instagram-Profile an zwei Frauen aus dem Iran. Für immer.

Damit wollen die Entertainer den Frauenrechtsaktivistinnen ihre große Reichweite zur Verfügung stellen.

Joko und Klaas mit starker Message

Wenn man dem Moderationsduo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf 15 Minuten Sendezeit zur freien Gestaltung überlässt – und das auch noch zur Primetime um 20:15 Uhr – dann weiß man nie so recht, was man erwarten soll. Bereits mehrmals haben die beiden allerdings gezeigt, dass sie ihre humorvolle Seite auch kurz mal zur Seite legen und dafür für Themen Platz machen können, die ihnen besonders am Herzen liegen. So wie vergangenen Mittwoch.

In der Show „Joko und Klaas gegen Pro Sieben“ haben die beiden Dienstagabend gegen den Sender gewonnen und damit eine Viertelstunde Sendezeit geschenkt bekommen, in denen sie im TV machen dürfen, was auch immer sie möchten. Bereits vor dem Start der Kurz-Sendung ist aufmerksamen Beobachtern aufgefallen, dass sowohl Joko als auch Klaas alle Beiträge von ihren Instagram-Profilen gelöscht haben. Klaas ist zudem allen Personen entfolgt.

Begonnen haben die 15 Minuten dann damit, dass Videos der Proteste gezeigt wurden, die gerade im Iran stattfinden. Der Hintergrund: Seit bereits einem Monat toben in dem Land heftige Ausschreitungen, nachdem die 22 Jahre alte Mahsa Jina Amini gewaltsam von der Sittenpolizei verprügelt wurde und schließlich an ihren Verletzungen gestorben ist. Seither gehen unzählige Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen das übermächtige Regime im Iran sowie gegen das strenge Kopftuchverbot.

Joko und Klaas geben Insta-Profile zugunsten der Proteste im Iran auf

Um noch mehr Menschen über dieses wichtige Thema zu informieren und so viele Infos wie möglich über die Proteste zu verbreiten, haben Joko und Klaas in der Sendung auch mit zwei Frauenrechtsaktivistinnen aus dem Iran gesprochen. Die beiden Frauen erklärten per Videoschaltung, aus welchem Grund es so wichtig ist, gerade jetzt etwas zu tun und seine Augen nicht zu verschließen.

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Am Ende der Sendezeit gaben Joko und Klaas schließlich bekannt, dass sie ihre Instagram-Profile, die beide zusammen fast zwei Millionen Follower:innen zählen, an die beiden Iranerinnen verschenken. Und zwar für immer.

Das Insta-Profil von Joko Winterscheidt betreibt ab jetzt Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi. Ein erstes Video hat sie bereits auf dem Account geteilt. „Ab heute werde ich diesen Account nutzen, um über die Bewegung, Demokratie und die Rechte der Frauen im Iran zu sprechen“. Jangravi selbst musste mit ihrer Tochter aus dem Land fliehen. Denn im Jahr 2018 habe sie gegen die Kopftuchpflicht protestiert und wurde anschließend zu drei Jahren Haft verurteilt.

Statt Klaas Heufer-Umlauf teilt ab jetzt Aktivistin Sarah Ramani ihre Beiträge mit der Welt. Sie ist Teil der Bewegung „The Voice of the Streets“.

Binnen weniger Minuten sind die Followerzahlen auf beiden Profilen in die Höhe geschossen. Mehrere hunderttausend Menschen mehr möchten jetzt am Geschehen im Iran auf den neuen Accounts von Azam und Sarah teilhaben.