Bereits seit einigen Wochen heißt es, Gigi und Zayn sind wieder ein Paar. Vor kurzem sind Paparazzi-Bilder aufgetaucht, die genau das bestätigen sollen.

Die Fotos zeigen das Model und den Sänger vertraut durch New York spazieren.

Gigi und Zayn sollen bereits seit längerem an Reunion arbeiten

Erst vor wenigen Tagen wurden Gigi und Zayn zusammen gesichtet. Die Paparazzi-Bilder zeigen die beiden, wie sie vertraut den Geburtstag von Zayn feiern. Die Fotos machen den Anschein, dass die beiden wieder frisch verliebt sind. Und laut einem Insider haben Fans wirklich jeden Grund zur Freude: Das On-Off Pärchen soll nämlich wieder zusammen gefunden haben.

Die beiden Turteltauben sollen bereits seit längerem an einem Liebes-Comeback gearbeitet haben. Zwar sollen sie erst seit kurzer Zeit wieder ein Paar sein, die Frage stand jedoch seit längerem im Raum. “Sie haben ganze drei Monate versucht, ihre Beziehung wieder zum Laufen zu bringen. Jedoch war es langsam und stetig.” so ein Insider gegenüber Us Weekly. Das Warten soll sich ausgezahlt haben: Gigi Hadid und Zayn Malik sind wieder ein Paar!