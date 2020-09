Auf der Online-Plattform Reddit findet man allerhand kuriose Geschichten, Diskussionen und Umfragen. Das Geständnis, das User KarateJames dort kürzlich teilte, erheitert nun das ganze Netz.

Er trank aus einer Menstruationstasse.

Verwechslung: Menstruationstasse statt Becher

Das Thema Periode ist immer noch ein großes Tabu-Thema. Gerade Männer “ekeln” sich oft über Menstruationsgeschichten und alles, was dazugehört. Deshalb hat uns dieses Geständnis von Reddit-User KarateJames sehr erheitert. Er erzählt nämlich, dass er wochenlang die Menstruationstasse seiner Frau benutzte, um sich nach dem Zähneputzen den Mund auszuspülen:

„Ok, nicht nur heute. Aber heute habe ich etwas herausgefunden, das ich jetzt seit einigen Wochen mache.

Meine Frau und ich haben ein Kleinkind, also ist unsere Badewanne immer voll Spielzeug, inklusive Spielzeug, das nicht zum Baden gedacht ist, aber bei dem unser Sohn darauf besteht, es trotzdem mit in die Badewanne zu nehmen. Wer Kinder hat weiß, dass sie mit allen möglichen merkwürdig aussehenden Dingen ankommen. Manche dieser Dinge legt meine Frau in einen Hängeduschkorb, außerhalb der Reichweite unseres Sohnes, falls sie nicht nass werden sollen oder ein wichtiges Teil eines Spielzeugs sind.

Ich putze meine Zähne morgens immer in der Dusche. Und nachdem meine Frau den Becher weggenommen hatte, mit dem ich meinen Mund ausspüle, griff ich nach dem becherähnlichsten Ding in dem Hängekorb. Ich dachte, es wäre eins dieser seltsamen Spielzeugzubehöre. Es hat seinen Job erfüllt, meinen Mund nach dem Zähneputzen auszuspülen.

Heute dann, im Auto: Meine Frau spricht über Weiberkram und erwähnt ihre Menstruationstasse in der Dusche. Nach einem Schockmoment in den Tiefen der Hölle bat ich sie, mir bitte um Gottes Willen zu sagen, dass sie nicht das Gummi-Becher-Ding im Duschhängekorb meint.

Doch, das tat sie. Und ich werde mich nie wieder sauber fühlen.“

Wir lachen uns gerade ein wenig ins Fäustchen. KarateJames, du wirst es überleben. Ist ja schließlich nicht giftig, sondern das Natürlichste der Welt! 😉

