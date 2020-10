Es gibt Menschen, die nehmen sich einfach kein Blatt vor den Mund und sagen immer ehrlich ihre Meinung. Was einerseits gut sein kann, ist andererseits auch manchmal zu viel des Guten. Denn nicht jede manchmal kann die Wahrheit auch einfach zu hart sein.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind total direkt und schonungslos ehrlich.

Schütze

Der Schütze sagt immer, was er sich denkt. Er ist bekannt dafür direkt zu sein und immer ehrlich seine Meinung zu äußern. Allerdings kann das manchmal auch ziemlich arrogant und rücksichtslos wirken. Andererseits kann man sich immer auf den Schützen verlassen, wenn es darum geht, ehrliche Kritik zu bekommen.

Skorpion

Auch der Skorpion nimmt sich kein Blatt vor den Mund und sagt, was er sich denkt. Denn auch er ist schonungslos ehrlich. Für ihn gilt: besser etwas sagen, als zu schweigen. An sich zwar eine gute Eigenschaft, in manchen Fällen kann das aber nach hinten losgehen. Denn nicht jeder kann mit dieser ehrlichen Art umgehen.

Widder

Dieses Sternzeichen neigt dazu, nicht nachzudenken, bevor es etwas sagt. Dabei passiert es ihm natürlich oft mal, dass etwas rausrutscht, dass er besser für sich behalten hätte sollen. Eigentlich meint es der Widder nicht böse, denn er ist ein herzensguter Mensch. Aber er kann einfach nicht lügen.