Summer, Sun, New Ink? Der Reiz für ein neues Tattoo ist im Sommer ja immer besonders groß. Kein Wunder, schließlich können Tattoo-Addicts die neue Körperkunst dann auch gleich direkt zur Schau stellen. Wir verraten dir, was du wissen musst, wenn du dir in den Sommermonaten ein neues Tattoo stechen lässt.

Denn bevor du dich unter die Nadel legst, solltest du drei wichtige Dinge beachten. Also jetzt gut aufgepasst!

1. Wasser, Wasser, überall Wasser!

Der Sommer bringt nicht nur Hitze mit sich, sondern auch jede Menge erfrischendes Wasser. Ob du dich im Pool, im Meer oder einfach unter dem Sprinkler vergnügst, es gibt kaum etwas Besseres, um die heißen Tage zu überstehen. Doch nun kommt das große ABER! Frisch gestochene Tattoos und Wasser vertragen sich nicht wirklich gut. Vor allem direkter Kontakt mit chlorhaltigem Wasser oder Salzwasser kann zu Infektionen führen und die Farben deines Tattoos verblassen lassen.

Also, wenn du deine brandneue Körperkunst vor dem Wasser schützen möchtest, ist es ratsam, die ersten zwei Wochen nach dem Stechen jeglichen Wasserkontakt zu vermeiden. Also entweder du besorgst dir einfach ein wassserdichtes (und gleichzeitig atmungsaktives) Tattoopflaster. Die gibt es zum Beispiel in der Apotheke. Oder du sorgst dafür, dass du in dieser Zeit keine Wasserrutschen heruntersaust wie eine wilde Wassernixe. Mehr Spaß hast du den Sommer aber sicherlich mit der Pflaster-Variante.

2. Sommer, Sonne, UV-Strahlen!

Die Sonne ist die BFF des Sommers, aber sie kann auch zu einem Alptraum für dein frisches Tattoo werden. Wir alle lieben es, uns hin und wieder zu sonnen, wer ein neues Tattoo hat, sollte sich hier etwas zurückhalten. Die UV-Strahlen können die Haut um dein Tattoo herum schädigen und das Risiko von Verblassungen und Verfärbungen erhöhen. Daher ist es wichtig, dein Tattoo in den ersten Wochen nach dem Stechen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Bedecke es mit lockerer Kleidung oder verwende unbedingt einen Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor. Am besten du wählst für die ersten Wochen nach dem Tattoo-Termin einfach immer ein schattiges Plätzchen. Das tut übrigens nicht nur deinem Tattoo gut. Auch deine restliche Haut wird es dir danken!

3. Alkohol, mal mäßig bitte!

Der Sommer ist auch die Zeit der fröhlichen Partys und Zusammenkünfte mit Freunden. Doch was wohl die wenigsten wissen: wer ein frisches Tattoo hat, sollte den Alkoholkonsum etwas im Zaum halten. Sowohl vor deinem Tattoo-Termin, als auch die ersten Tage danach. Denn Alkohol verdünnt das Blut und erhöht die Blutung. Dadurch kann es zu stärkerem Bluten beim Tätowieren kommen, aber auch dazu, dass aus einem frischen Tattoo mehr Flüssigkeit ausläuft und damit möglicherweise auch die Farbe verläuft.

Übermäßiger Alkoholkonsum kann aber auch die Wundheilung verzögern und das Risiko von Komplikationen erhöhen. Also sei vernünftig und gönn dir vor und nach dem Stechen deines Tattoos ein Päuschen von Aperol Spritz, Bier und Co. Der Sommer ist ja schließlich auch ohne Alkohol schön genug!