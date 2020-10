Online Dating ist gerade jetzt beliebter denn je. Die Dating-Apps boomen nur so und locken ständig mit neuen Funktionen. Während die einen allerdings eher weniger erfolgreich auf Tinder & Co unterwegs sind, haben die anderen ein Match nach dem anderen und verlieben sich sogar in eines ihrer Dates.

Allen voran diese drei Sternzeichen sind auf Tinder besonders beliebt und finden mithilfe der Dating-Plattform die große Liebe.

Widder

Der Widder ist ein sehr impulsives Sternzeichen, das voller Energie und Tatendrang steckt. Er liebt das Abenteuer und aufregende Stories. Und das gilt für ihn auch für die Liebe. Jemanden über Tinder kennenzulernen und sich in diese Person zu verlieben ist für den Widder ein ziemlich interessantes Konzept von dem er sich durchaus erwartet, die große Liebe zu finden. Und das tut er auch. Denn wenn sich der Widder etwas in den Kopf setzt, dann zieht er das auch durch. Er fackelt nach einem Match nicht lange rum und macht sich lieber sofort ein persönliches Treffen aus, anstatt ewig hin und her zu schreiben. Und schneller als gedacht fliegen bei einem Date plötzlich so die Funken, dass er die App vermutlich bald löschen wird…

Fische

Noch in diesem Jahr wartet auf Tinder die große Liebe auf Fische. Dieses sehr emotionale Sternzeichen ist bereit für eine Beziehung und will sich endlich wieder auf jemanden einlassen. Was eignet sich das besser, als Tinder für die Partnersuche zu verwenden? Und Fische sind auf der Plattform richtig beliebt. Denn sie haben einen ganz besonderen Charme und eine regelrecht magische Anziehungskraft auf andere. So schnell kann der Fisch gar nicht schauen und plötzlich kommt ein Match, das ihn völlig aus der Bahn wirft – und zwar im positiven Sinn!

Jungfrau

Auch für die Jungfrau stellt sich Online Dating als ein ziemlicher Erfolg heraus. Dieses Sternzeichen hat ziemlich hohe Ansprüche und ganz genau Vorstellungen davon, wie der perfekte Partner zu sein hat. Im echten Leben fällt es der Jungfrau schwer, jemanden kennenzulernen, weil es ihr oft zu lange dauert, bis sie ihr Gegenüber auf alle Ecken und Kanten gescannt hat, um herauszufinden, ob der potentielle Partner ihren Vorstellungen entspricht. Mehr Erfolg hat die Jungfrau stattdessen auf Dating Apps. Dort fällt es ihr nämlich leichter gleich von Anfang an klarzustellen, was sie will und was nicht. Sich auf Tinder zu verlieben ist für die Jungfrau ziemlich wahrscheinlich – womöglich sogar noch in diesem Jahr.

Steinbock

Der Steinbock hat ein total durchgeplantes Leben und findet kaum noch einen freien Tag in seinem Terminkalender. Für dieses Sternzeichen ist die Karriere extrem wichtig und der Job steht oftmals an erster Stelle. Neben Sport, Freunde und Familie treffen bleibt ihm also wenig Zeit, über normalen Weg einen Partner kennenzulernen. Doch Steinbock-Singles, die längere Zeit alleine waren, sehnen sich nun wieder nach einer neuen Partnerschaft. Dating-Apps wie Tinder sind das perfekte Tool für den beschäftigten Steinbock. Er genießt es, sich durch die potentielle Partner zu swipen und ehe er sich versieht, ist eines seiner Matches der absolute Glückstreffer!