Es gibt wieder Babynews aus Hollywood. Denn Schauspielerin Ashley Benson wird zum ersten Mal Mutter!

Die Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft bestätigt die Schauspielerin jetzt höchstpersönlich.

Ashley Benson wird zum ersten Mal Mutter

Die meisten von uns kennen Ashley Benson wohl noch als Hanna aus „Pretty Little Liars“. Doch schon ganz bald bekommt die 33-Jährige eine vollkommen neue Rolle – und zwar im echten Leben. Denn wie unter anderem „People“ berichtet, ist die Schauspielerin schwanger.

Benson wird zum ersten Mal Mutter und teilt das Babyglück gemeinsam mit ihrem Verlobten Brandon Davis. Gerüchte darüber, dass das Paar ein Baby erwartet, halten sich seit einigen Tagen. Gesagt haben die beiden jedoch nichts.

Verlobung im Juli 2023

Und auch die Bestätigung der Gerüchte braucht keine Worte. Denn am Montag erschien Benson zu einem Showroom in Beverly Hills, bei dem es um Babykleidung ging. An ihrer Seite: ihr Verlobter. Und vor den Kameras zeigte sie dann freudestrahlend ihren Babybauch. Worte braucht es da doch eigentlich gar nicht.

Genaue Details, wie etwa wann es denn so weit ist, gibt es übrigens nicht. Denn die Schauspielerin hält ihr Privatleben derzeit sehr bedeckt. Auch über die Beziehung zu ihrem Verlobten ist nur wenig bekannt. Die beiden sind seit einigen Monaten ein Paar; nachdem die beiden im Jänner 2023 gemeinsam gesichtet wurden, bestätigten sie die Beziehung einen Monat später. Die Verlobung gab Benson schließlich im Juli in einer Instagram-Story bekannt.