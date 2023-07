Bei Schauspielerin Ashley Benson läuten offenbar bald die Hochzeitsglocken. Denn der 33-jährige „Pretty Little Liars“-Star hat sich tatsächlich verlobt. Und zwar mit dem Musikmanager Brandon Davis. Ashley gab die Good News jetzt selbst auf Instagram bekannt.

Die zwei Verliebten machten erst im März die Beziehung öffentlich.

Ashley Benson ist mit Brandon Davis verlobt

Mit dieser Neuigkeit überrascht Ashley Benson nun all ihre Fans: Die Schauspielerin ist verlobt! Ihr Freund Brandon Davis hat um die Hand der Schauspielerin angehalten. Das verrät der „Pretty Little Liars“-Star jetzt auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Story teilt sie ein Foto, das ihre Hand zeigt. Dabei funkelt ein auffälliger Ring an ihrem Finger.

Der Insta-Story zufolge dürfte Brandon seiner Liebsten bei einem romantischen Dinner einen Heiratsantrag gemacht haben. Ashley hat das Foto ihres Freundes gerepostet. In Brandons Beitrag ist zu lesen: „Liebe meines Lebens“. Die Schauspielerin kommentiert dazu noch die süßen Worte: „Mein bester Freund. Ich liebe dich“.

Bild: @ashleybenson / Instagram

Schauspielerin hält Liebesleben privat

In einem weiteren Repost der Schauspielerin ist sie in einem Videocall mit Freunden zu sehen. Die Schauspielerin lächelt dabei in die Kamera und präsentiert stolz ihren Ring. Wann und wo dann die Hochzeit dann stattfindet, ist nicht bekannt. Ob die Schauspielerin generell noch weitere Infos zu der bevorstehenden Hochzeit teilt, ist fraglich. Schließlich spricht Ashley, die in der Vergangenheit mit Cara Delevingne zusammen war, nur sehr selten öffentlich über ihr Liebesleben. Dass sie und ihr Liebster Brandon nun den nächsten Schritt wagen, ist also ein echtes Highlight. Doch wer ist ihr Verlobter überhaupt?

Das ist Ashleys Verlobter

Brandon Davis ist der Enkel des verstorbenen Multimilliardärs Marvin Davis, der sein gigantisches Vermögen mit einer Ölfirma aufbaute. Brandon selbst arbeitet als Musikmanager. Er war Anfang der 2000er mit Mischa Barton zusammen. Außerdem wurde ihm eine Liebschaft mit Paris Hilton nachgesagt.

Dass Ashley und Brandon ein Paar sind, ist erst seit wenigen Monaten bekannt. Ein anonymer Insider hatte dem US-Magazin People Anfang Februar erzählt, dass Davis und Benson zusammen sein sollen. „Sie haben viele gemeinsame Freunde und sind sehr lustige und gesellige Menschen„, erklärte die Quelle damals.