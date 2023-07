Ist euch schon einmal aufgefallen, dass man weniger Appetit hat, wenn gerade Hitze-Perioden sind? Keine Sorge, das ist keine Einbildung; der fehlende Hunger im Sommer könnte sogar einen wissenschaftlichen Hintergrund haben.

Warum, haben wir für euch herausgefunden.

Weniger Hunger bei Hitze? Das steckt dahinter!

Der Sommer bringt uns in diesem Jahr einmal mehr absolute Höchsttemperaturen. Und wie in jedem Jahr bringen die heißen Temperaturen so einige Veränderungen in unserem Alltag mit sich. Nein, die Rede ist jetzt nicht von dem drängenden Bedürfnis, spontan einen Flug ans Meer zu buchen oder das Home Office ins Freibad zu verlegen. Wir sprechen hier von unseren ganz alltäglichen Bedürfnissen. Wie etwa dem knurrenden Magen zur Mittagszeit. Denn ist euch auch schon einmal aufgefallen, dass ihr bei Hitzeperioden oder einem starken Temperaturanstieg weniger Appetit und Hunger habt?

Da kann es schon einmal passieren, dass ihr ohne Abendessen ins Bett geht oder euch morgens einfach zu heiß ist, um zu Frühstücken. Kommt euch bekannt vor? Tja, so geht es in der heißen Jahreszeit vielen von uns. Und das hat sogar einen nachweisbaren Hintergrund. Denn wie eine Forschung aus den 1990er-Jahren schon bestätigt, können unterschiedliche Temperaturen durchaus auch Auswirkungen auf unseren Appetit haben. Der Grund dahinter ist unser Energieverbrauch. Zur Erinnerung: wenn wir etwas essen, wird unser Körper mit Energie versorgt. Diese Energie erzeugt wiederum Wärme, reguliert die Körpertemperatur und versorgt uns mit der benötigten Wärme.

Im Sommer ändert sich die Art und Weise, wie unser Körper unsere Temperatur reguliert. Denn die Forschung aus den 90ern behauptet, dass, wenn es ohnehin schon heiß ist, unser Körper weniger Energie braucht, um uns warm zu halten. Er ist vielmehr damit beschäftigt dafür zu sorgen, dass wir nicht überhitzen. Er braucht also nicht die zusätzliche Wärme, sprich das zusätzliche Essen!

Snacks statt aufwendigem Menü

Eure körpereigene Temperaturregulierung könnte also ein Grund sein, warum ihr im Sommer weniger Appetit habt. Das ist aber natürlich nicht der einzige Grund. Denn wie auch im restlichen Jahr kann es die unterschiedlichsten Gründe geben, warum wir weniger Hunger haben. Vielleicht sehnen wir uns im Sommer ja nach leichteren Dingen wie Salaten und Obst, weil sie für uns erfrischender sind. Oder die Hitze hält uns davon ab, lange in der Küche zu stehen, was einfach und schnell gemachte Gerichte als Konsequenz hat.

Für viele steckt hinter dem geringeren Appetit aber auch etwas ganz simples: Freizeitstress. Denn während man in den kalten grauen Wintertagen die Freizeit auf der Couch frustet und sich in dicke Decken eingekuschelt dem nächsten schmalzigen Liebesfilm widmet und gleichzeitig auf die Tiefkühlpizza wartet, eilen wir im Sommer von einem Outdoor-Event zum nächsten. Da greift man schon schnell zum To-Go Salat oder gönnt sich an der Bar zum leckeren Cocktail eben nur kleine Snacks. Meistens essen wir über den Tag verteilt dadurch mehrere kleinere Portionen statt große Mahlzeiten!

Es ist also vollkommen normal, wenn wir im Sommer weniger Hungergefühl verspüren. Wichtig ist nur, dafür zu sorgen, dass wir trotz dem Stress und den Events genug trinken und ausreichend Nahrung zu uns nehmen, damit wir fit sind. Wer sich etwa dauerhaft schlapp und müde fühlt und dadurch keinen Appetit mehr hat, sollte das definitiv im Auge behalten und einen Arzt informieren!