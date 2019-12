Wer sich den Weihnachtstrubel auf den Einkaufsstraßen ersparen möchte und lieber online shoppt, der muss sich beeilen! Denn am 18.12. ist Stichtag. Zumindest bei einigen Händlern.

Eine garantierte Lieferung, pünktlich zum 24. Dezember ist möglich, jedoch müsst ihr dabei auf einige Fristen achten. Für viele Shops enden sie nämlich schon heute.

Stichtag Online-Shopping

Um am Weihnachtsabend nicht ohne Geschenke dazustehen, solltet ihr, wenn ihr euch für’s Online-Shopping entscheidet, einen Gang zulegen. H&M zum Beispiel garantiert die Lieferung bis zum 24. Dezember nur, wenn ihr heute noch bestellt. Wenn ihr zu Elektro-Geschenken greift, habt ihr noch ein paar Tage länger Zeit. Media Markt und Saturn nehmen noch bis zum 21. Dezember Bestellungen an. Auch Amazon und Thalia haben den 21. als Stichtag gewählt. Aber aufgepasst: während bei Amazon die Frist um Punkt 12:20 Uhr endet, ist es bei Thalia bereits um 7:00 Uhr so weit. Die genauen Lieferfristen könnt ihr hier nachlesen.

Auch die Post hat Fristen

Wenn ihre eure Geschenke mit der Post verschicken wollt, dann solltet ihr auch darauf achten, dass es Fristen gibt, um die Pakete abzugeben. Gerade in der Weihnachtszeit hat die Post alle Hände voll zu tun. Bis 21. Dezember wird garantiert, dass die Pakete bis zum Heiligabend beim Empfänger (in Österreich) ankommen. Mit EMS geht das sogar noch am 23. Dezember.