Der Winter liegt endlich hinter uns und wir kommen langsam aber sicher wieder so richtig in Urlaubsstimmung. Wie gut, dass der Mai quasi schon vor der Tür steht. Denn das Monat eignet sich einfach perfekt für eine Reise. Doch mit wem ist die Frage: Wer sich als perfekter Travelbuddy eignet, hängt auch mit dem Horoskop zusammen.

Diese Sternzeichen-Paare sollten im Mai eine gemeinsame Reise machen.

Widder und Löwe

Widder und Löwe sind das perfekte Reiseduo. Da beide Feuerzeichen sind, haben sie in gewissen Angelegenheiten ähnliche Vorstellungen. Das zeigt sich vor allem in der Reisegestaltung. Denn genauso wie der Löwe ist auch der Widder ein wahrer Abenteurer: Action und Adrenalin sind für die beiden ein Muss! Zusammen können sie sich über abenteuerlustige Attraktionen erfreuen. Wie wärs vielleicht mit einer Vulkan-Wandertour auf Sizilien oder einem Surfkurs in Portugal? Fest steht, langweilig wird der Trip nicht.

Steinbock und Krebs

Auch der Steinbock und der Krebs sollten sich für eine Reise im Mai zusammen tun. Wieso? Wer mit einem Steinbock verreist, muss sich keine Gedanken um die Reiseplanung machen. Denn man kann sich einfach sicher sein, dass dieses Tierkreiszeichen den Urlaub schon von vorne bis hinten durchgeplant hat, bevor es überhaupt losgeht. Trifft sich gut für die etwas chaotischen Krebse. Die zwei unterschiedlichen Sternzeichen harmonieren auf Reisen einfach perfekt. Denn der Krebs gibt dem Steinbock etwas von seiner Gelassenheit ab. Also nichts wie los! Ein Städtetrip nach Athen oder Rom gefällig?

Zwillinge und Skorpion

Zwillinge und Skorpione sind nicht nur ausgeprägte Individualisten, beide Tierkreiszeichen haben auch eine riesige Entdeckerlust. Und diese sollten sie im Mai auch unbedingt ausleben. Doch mit Massentourismus und 08/15-Reisezielen haben diese Sternzeichen nichts am Hut. Sie wollen Orte erleben, die nur wenige Reisende zuvor gesehen haben. Gut, dass beide Sternzeichen auch sehr spontan sind. So könnte im Mai sogar noch eine Fernreise drin sein.