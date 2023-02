Bald steht der Tag der Liebe vor der Tür. Und mit diesen drei Sternzeichen meinen es die Sterne heuer besonders gut. Denn sie erwartet in wenigen Tagen der romantischste Valentinstag überhaupt.

Diese Tierkreiszeichen werden am Valentinstag mit besonders viel Romantik und Liebe überhäuft.

Zwillinge

In der Vergangenheit mussten Zwillinge mit vielen schlechten Valentinstags-Dates kämpfen. Doch dieses Jahr wird alles anders. Denn am 14. Februar haben Zwillinge dieses Mal die richtige Person an ihrer Seite und das macht sich direkt in der romantischen und lockeren Stimmung des Dates bemerkbar. Das Sternzeichen wird sich rundum aufgehoben und geborgen fühlen. Eine kleine romantische Überraschung könnte das Tierkreiszeichen auch noch erwarten. Also liebe Zwillinge: Einfach fallen lassen und die Romantik genießen!

Stier

Der Stier liebt romantische Überraschungen und genau das weiß sein Gegenüber auch. Weshalb sich seine Partnerin/sein Partner dieses Jahr am Valentinstag etwas ganz Besonderes überlegt hat. Und der Stier wird es lieben und so richtig genießen, die Liebe mit seinem Liebsten bzw. seiner Liebsten zu feiern. Dieses Jahr wird neben dem Liebesfilm, dem Candle-Light-Dinner noch vieles andere aufgefahren. Also macht euch auf etwas gefasst ihr Stiere! Es wird sehr romantisch und ein kleines bisschen kitschig!

Jungfrau

Die Jungfrau erwartet am Valentinstag ein riesiger Schock mit einem unerwarteten Liebesgeständnis, mit dem sie niemals gerechnet hätte. Eine Beziehung mit dieser Person hatte sie schon lange abgeschrieben. Die Person legt sich am Valentinstag allerdings mächtig ins Zeug und macht das Sternzeichen damit sogar sprachlos. Denn das Liebesgeständnis wird besonders romantisch. Doch wie soll die Jungfrau auf das ganze reagieren? Soll sie es erwidern oder sich doch lieber noch einmal alles gründlich durch den Kopf gehen lassen?