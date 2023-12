Die süße Liebe mag wahrscheinlich das schönste Gefühl sein, das wir kennen. Doch manchmal schlägt das Liebeskarussell so gnadenlos zu, dass einige den großen Gefühlen abgeschworen haben. Inmitten der funkelnden Sterne am Himmel gibt es besonders drei Sternzeichen, die ihren Glauben an die Liebe aufgegeben haben. Buckle up, liebe Sternen-Fans, denn diese Astrozeichen betrachten die Große Liebe nur noch von der düsteren und pessimistischen Seite.

Diese Tierkreiszeichen haben ihren Glauben an die Große Liebe verloren.

Steinbock

Der Steinbock ist bekannt für seine Zielstrebigkeit, aber wenn es um Liebe geht, hat dieses Erdzeichen mehr als nur einen steinigen Weg durchschritten. Die eiskalte Realität hat dazu geführt, dass der Steinbock sein Herz in einem Panzerschrank verschlossen hat. Früher war er vielleicht ein hoffnungsloser Romantiker, aber nach ein paar gebrochenen Herzen und enttäuschenden Beziehungen hat er beschlossen, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Für ihn gibt es nur noch eine große Liebe – die Liebe zu sich selbst.

Zwillinge

Die Zwillinge, bekannt für ihre Vielseitigkeit und ihre Fähigkeit, in jedes soziale Setting zu passen, haben oft Schwierigkeiten, Liebe auf eine feste Bahn zu lenken. Die Angst vor der Langeweile und die ständige Suche nach Neuem haben dazu geführt, dass die Zwillinge die Liebe als unberechenbares Spiel betrachten. Treue und Beständigkeit sind für sie Fremdwörter geworden. Warum sich auf eine Person festlegen, wenn die Welt voller aufregender Möglichkeiten steckt? Die Liebe mag für die Zwillinge ein Rätsel sein, aber die Herausforderung ist es, die Dinge leicht und flirty zu halten.

Skorpion

Der Skorpion, tiefgründig und intensiv, hat oft Mühe, sein Vertrauen in die Liebe aufrechtzuerhalten. Verletzungen aus der Vergangenheit haben die stachelige Rüstung um sein Herz verstärkt. Die Furcht vor der Verletzlichkeit hat den Skorpion zu einem wahren Meister des Verbergens gemacht. Statt sich auf Liebe einzulassen, behält er lieber die Kontrolle. Hinter einem Pokerface und geheimnisvollen Augen verbirgt sich eine Mauer, die nur schwer zu durchdringen ist. Der Skorpion mag vielleicht nach außen hin kalt erscheinen, aber in seinem Inneren brodelt eine emotionale Vulkanlandschaft.