Filme und Serien können noch so gut und teuer produziert sein – kleine Fehler schleichen sich immer wieder ein. Auch in Hollywood! Von modernen Gegenständen in Historienfilmen über Set-Mitarbeiter, die im Hintergrund herumwuseln, haben wir alles schon entdeckt!

Wir haben für euch Fehler in Szenen von Filmen und Serien gesammelt, die uns besonders zum Schmunzeln bringen!

1. „Bridgerton“

Wer bei „Bridgerton“ genau hingesehen – und nicht nur die heißen Schauspieler angestarrt – hat, dem ist wohl der ein oder andere Fehler aufgefallen. Im Jahr 1886 gab es bestimmt keine gelben Straßenmarkierungen, Parken-Verboten-Schilder oder Filterzigaretten. Genauso wenig wie es die Fast-Fashion-Kette „Primark“ im 19. Jahrhundert gegeben hat, von der aber große Werbeplakate im Hintergrund einiger Szene zu sehen sind. Oh, und moderne Türklingeln sowie kernlose Trauben gab es zu dieser Zeit vermutlich auch noch nicht.

2. „The Mandalorian“

Während in „The Mandalorian“ Krieger in den äußeren Grenzen der Galaxie kämpfen, tragen sie bestimmt andere Kleidung, als T-Shirt und Jeans. Doch in Staffel zwei der beliebten Weltraum-Serie sieht man im Hintergrund einen Mann, der genauso leger gekleidet ist. Dabei handelt es sich jedoch keineswegs um ein außerirdisches Wesen, sondern um Regisseur Carl Weathers, der am Set nach dem Rechten sieht.

3. „Game of Thrones“

Einer der wohl lustigsten Fehler in der Film- und Seriengeschichte kommt aus dem Hause „Westeros“. Denn zwischen Jon Snow und Daenerys Targaryen steht ein waschechter Starbucks-Becher. Ist es ein Marketinggag oder hat jemand einfach vergessen, den Coffe-To-Go-Becher rechtzeitig vom Set zu entfernen, bevor die Klappe gefallen ist? Das werden wir wohl nie erfahren. Fest steht aber, dass der kleine Fail für ganz schön viele Lacher gesorgt hat!

4. „Titanic“

Okay, „Titanic“ geht nicht nur aufgrund der Story in die Geschichte ein, sondern auch wegen der zahlreichen Fehler, die sich in den Kultfilm eingeschlichen haben. Da wäre zum Beispiel der Schönheitsfleck von Rose, der mysteriöser Weise die Seiten wechselt. Oder ihre Augenfarbe. Denn während Kate Winselt (die junge Rose) grüne Augen hat, ist die Augenfarbe von Gloria Stuart (die ältere Rose) blau. Da weder Kate noch Gloria farbige Kontaktlinsen tragen wollten, fand man sich eben damit ab. Und dann wäre da noch Jack, der mit Handschellen an ein Rohr gefesselt ist. Rose befreit ihn mit einer Feueraxt, doch dabei trifft sie sein Handgelenk mit voller Wucht. Wäre das eine echte Axt gewesen, hätte Leo DiCaprio vermutlich keine Hand mehr…

5. „Star Wars: A New Hope“

Kleine Unfälle an Filmsets sind nicht gerade selten. Doch in den meisten Fällen wird darüber gelacht, die Szene wird neu gedreht und der Fail landet maximal im „Making Off“. Doch bei „Star Wars: A New Hope“ stößt sich ein Sturmtruppler sichtlich den Kopf und versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Vermutlich wurde die Szene auch aus diesem Grund nicht rausgeschnitten…

6. „Fluch der Karibik 3“

Hut ist Hut – haben sich wohl die Macher von „Fluch der Karibik 3“ gedacht, als sie eine Szene auf der Black Pearl gedreht haben. Denn zwischen Jack Sparrow und seiner Piratencrew hat sich auch ein Set-Mitarbeiter mit Cowboy-Hut eingeschleust. Die Produzenten haben wohl darauf gebaut, dass niemand den Unterschied bemerkt. Doch dabei haben sie die Rechnung wohl ohne aufmerksame Fans gemacht.

7. „Herr der Ringe“

Wir müssen zwar zugeben, dass Gandalf sehr weise ist, doch in die Zukunft kann er vermutlich nicht reisen. Und dennoch befindet sich eine moderne Armbanduhr an seinem Handgelenk, während er zwischen Orks ums Überleben kämpft. Und auch sonst wechseln die Verletzungen der Filmfiguren gerne mal die Seiten. Tiefe Schnittwunden und blaue Augen wandern in den Filmen nicht selten von links nach rechts…

8. „Troja“

Es steht außer Frage, dass die Menschen 800 v. Chr. schon sehr fortschrittlich lebten! Aber moderne Flugzeuge am Himmel sind dann doch etwas zu weit hergeholt. Während Brat Pitt mit seiner blonden Mähne in die Ferne blickt, fliegt über ihm ein Airbus. Dinge gibt’s! Und auch Paris (Orlando Bloom) erlebt ein bisschen Magie. Denn während er Menelaos (Brendan Gleeson) in einer Kampfszene ein paar Zähne ausschlägt, ist das scheinbar magische Gebiss in der nächsten Szene wieder komplett.

9. „3 Engel für Charlie“

Der wohl lustigste Fehler in der Filmgeschichte geht aber an „3 Engel für Charlie“! Denn als die Engel gerade mit voller Inbrunst dabei sind, gegen den Thin Man (Crispin Glover) zu kämpfen, unterläuft Drew Barrymore ein kleines Missgeschick. Im Eifer des Gefechts spricht sie ihre Filmpartnerin Lucy Liu mit Lucy an, obwohl alle wissen, dass ihr Filmname eigentlich Alex ist. Dem Regisseur ist dieser Fehler wohl auch nicht aufgefallen!