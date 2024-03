Klingt absurd und ist es irgendwie auch: In San Diego stellt derzeit der Strip-Club-Besitzer Dino Palmiotto eine Boxershorts aus, die angeblich einmal Prinz Harry gehört haben soll. Und um an die zu kommen, hat der Club-Besitzer eine satte Summe hingeblättert.

Ob die wirklich ihm gehört?

Boxershorts von Prinz Harry in Strip-Club

Zugegeben: Die Zeit, in der Prinz Harry in den unterschiedlichsten Clubs auf der ganzen Welt ein und aus gegangen ist, ist schon lange vorbei. Aber offenbar konnte Prinz Harry nicht alle Spuren von seinen damaligen Partynächten beseitigen. Zumindest behauptet das jetzt ein Strip-Club-Besitzer aus San Diego. Der will laut The Sun nämlich eine Boxershorts von Prinz Harry von einer Partynacht aus dem Jahr 2012 besitzen und die wird nun sogar in seinem Strip-Club ausgestellt.

Um an die Unterhose zu kommen, hat der Club-Besitzer auch keine Kosten und Mühen gescheut. Denn er kaufte einer jungen Frau namens Carrie Royale die Unterwäsche für umgerechnet 230.000 Euro ab. „Wir haben eine spezielle Vitrine mit ausgezeichnetem Sicherheitssystem anfertigen lassen. Die Boxershorts sind hinter Schloss und Riegel“, betont er. Und um wirklich auf Nummer „Sicher“ zu gehen, hat er sogar eine Versicherung von knapp einer Million Euro abgeschlossen.

Ist die royale Unterwäsche wirklich echt?

Dino ist ziemlich überzeugt davon, dass die Unterwäsche wirklich echt ist. Denn die junge Frau hätte das Ganze auch mit intimen Fotos von besagter Partynacht beweisen können. „Das ist es mir wert. Die Unterhose wurde noch nie gewaschen, sie ist noch im Originalzustand! Deswegen kommen die Leute von überall her“, sagte er gegenüber Mirror.

Dass Harry in seinen Zwanzigern oft wilde Partynächte gefeiert hat, ist wohl kein Geheimnis. Zuletzt schrieb er darüber sogar in seinem Memoiren „Reserve“. Aber ob die Boxershorts wirklich ihm gehört, das sei mal dahin gestellt.