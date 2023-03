Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, dass Prinz Harry und Meghan nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren „Reserve“ aus dem Frogmore-Cottage ausziehen müssen. Jetzt ist es offiziell. König Charles fordert das Paar nun auf, ihre Residenz in Großbritannien zu räumen.

Das bestätigt eine Sprecherin der Sussexes.

Harrys und Meghans Auszug aus Frogmore-Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor ist nun wohl offiziell. Lange wurde gemunkelt, ob es nach Harrys Memoiren Konsequenzen für das Ehepaar geben könnte. Und das ist jetzt der Fall. König Charles fordert seinen Sohn und dessen Frau nämlich dazu auf, aus ihrer Unterkunft in Großbritannien auszuziehen.

Das bestätigte jetzt auch die Sprecherin des Paares. „Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert wurden, ihre Residenz in Frogmore-Cottage zu verlassen“, so Emily Nash, Sprecherin von Harrys und Meghans Stiftung „Archewell“.

Statement from an Archewell spokeswoman tonight: “We can confirm The Duke and Duchess of Sussex have been requested to vacate their residence at Frogmore Cottage.”