Manchmal geht es im Leben einfach drunter und drüber. Vor allem diese Sternzeichen haben gerade vieles, das sie belastet. Die To-do-Liste will momentan einfach nicht kürzer werden, im Büro lässt der Stress nicht nach und Beziehungsprobleme machen die Sache auch nicht leichter. Deshalb sollten sie sich jetzt am besten eine Auszeit nehmen.

Diese Tierkreiszeichen brauchen jetzt eine Pause.

Steinbock

Beim Steinbock läuft es in der Liebe gerade gar nicht rund. Ständig streitet er mit seinem Partner bzw. mit seiner Partnerin. Ein Ende ist momentan nicht in Sicht. Das Sternzeichen ist auch außerhalb der Beziehung sehr angespannt. Nichts scheint gerade wirklich gut zu laufen – auch im Studium oder Beruf muss das Erdzeichen derzeit mit Rückschlägen kämpfen. Deshalb würde dem Steinbock jetzt ein kleiner Solotrip wirklich guttun. Damit er seine Gedanken wieder ordnen und die Überforderung mit der Gesamtsituation wieder etwas lindern kann.

Skorpion

In den letzten Wochen hat sich der Skorpion hauptsächlich seiner Karriere gewidmet und sein Können unter Beweis gestellt. Jetzt wird es langsam Zeit, wieder einen Gang zurückzuschalten und sich eine kleine Auszeit nehmen. Denn nach all dem Stress und den vielen Projekten hat das Wasserzeichen die Entspannung wirklich dringend nötig. Das Sternzeichen hat es sich auch redlich verdient. Am besten der Skorpion gönnt sich demnächst ein verlängertes Wochenende im Spa oder einen Aktiv-Urlaub, bei dem er ganz abschalten kann.

Jungfrau

Die perfektionistische Jungfrau setzt sich immer unnötig unter Druck. Sie will alles im Blick haben und hat hohe Ansprüche an sich selbst. Das kann nach einer gewissen Zeit sehr stressig werden, denn ihre Gedanken drehen sich nur darum, was sie erledigen muss und was noch nicht „perfekt“ erledigt worden ist. Ihr fällt es nicht leicht, einfach mal zufrieden zu sein. Weshalb sie sich durchgehend auf ihre Schwächen und Makel konzentriert. Das ist anstrengend. Auch ihr würde eine Auszeit und Urlaub nicht schaden, um sich darauf zu besinnen, dass es in Ordnung ist, mal nicht perfekt zu sein.