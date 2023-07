Routinen, To Dos, Deadlines. Manchmal kann der Alltag ganz schön langweilig sein. Besonders drei Sternzeichen haben deshalb immer wieder den Drang, auszubrechen. Denn sie haben eine stark ausgeprägte rebellische Seite.

Sie widersetzen sich nur allzu gerne den Regeln.

Wassermann

Wassermänner sind sehr eigenständige und unabhängige Wesen. Sie lassen sich ungern sagen, wie sie ihr Leben gestalten sollten und werden schnell unrund, wenn ihnen jemand Vorschriften macht. Ihre rebellische Seite kommt vor allem in Beziehungsfragen zum Vorschein. Denn die Wassermänner fühlen sich schnell eingeengt und pochen auf mehr Freiheit. Das kann zwar auch immer wieder zum Streit führen; mit der richtigen Person an der Seite bewirkt aber eben diese kleine Rebellion ein harmonisches und respektvolles Miteinander. Denn dann weiß jeder, wo die Grenzen des anderen liegen.

Widder

Wer einem Widder sagen will, wie sie oder er das eigene Leben gestalten soll, wird schnell auf Widerstand stoßen. Denn die Widder lieben ihre Individualität. Sie wollen nicht so sein wie die anderen und genießen es in vollen Zügen, dass ihre Lebensgestaltung komplett anders ist als die ihres Umfeldes. Denn die Widder wissen ganz genau, was sie sich wünschen und haben auch immer einen Plan, wie sie ihre Ziele erreichen können. Da ist es ihnen auch vollkommen egal, wenn ihr Weg für andere eventuell unkonventionell aussieht.

Schütze

Wer Abenteuer im Leben sucht, sollte sich an die Schützen halten. Denn sie wissen immer, wo der nächste Adrenalinkick wartet. Schützen sind nämlich richtige Freigeister, die an das Leben nur einen einzigen Anspruch stellen: sie wollen es so gut es geht ausnutzen und wirklich jede Minute in vollen Zügen genießen. Da stehen altmodische Traditionen, Vorschriften und Ideen ihnen einfach nur im Weg. Zusätzlich macht es den Schützen aber auch großen Spaß, bewusst ihre rebellische Seite nach außen zu kehren. Sie sind nämlich alles andere als konfliktscheu und provozieren gerne auch mal, um aufzuzeigen, wie absurd manche Einstellungen sind.