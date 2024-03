Jetzt ist es offiziell: Julian Claßen und Tanja Makaric haben sich getrennt. Das teilt der Influencer nun selbst auf Instagram mit.

Zuvor spekulierten seine Follower:innen über eine mögliche Trennung.

Julian Claßen: „Wir haben uns einvernehmlich getrennt“

Gerüchte, dass sich Julian Claßen (der Ex-Mann von Bianca Heinicke aka BibisBeautyPalace) von seiner Freundin getrennt hat, kamen schon Anfang der Woche auf. Der Grund: Claßen löschte alle gemeinsamen Bilder mit der 26-Jährigen. Zwar folgte er ihr noch auf Instagram, für viele war dennoch klar: Irgendetwas ist hier los. Online wurde deshalb schnell spekuliert; was denn hier passiert ist. Denn Tanja ließ alle Bilder weiterhin online; auch in ihrer Bio ist Claßen nach wie vor verlinkt. Schnell wurden online die unterschiedlichsten Theorien aufgestellt, was das denn bedeuten könnte. Manche munkelten etwa, dass dahinter ein PR-Gag stecken könnte oder Claßen ein neues Projekt teasen möchte. Vermutungen, die der Influencer jetzt mit einem Statement klarstellen will.

In seiner Story postet er nämlich: „Wie viele bereits mitbekommen haben, habe ich die Bilder mit Tanja gelöscht, wir haben uns einvernehmlich getrennt“, so der Influencer. „Bitte denkt nicht, dass alles, was ich mache, einen Grund hat und dass ich alles vermarkten möchte. Social Media ist nicht nur mein Job, sondern auch mein Ventil, mit dem ich Dinge verarbeite und ist seit über 10 Jahren ein großer Teil meines Lebens.“ In dem Post betont er auch, dass ihn die aktuelle Situation „gerade wirklich sehr“ verletzt und er deshalb die kommenden Tage mit seinem Freund Rafael unterwegs sein wird. Die beiden waren seit 2022 ein Paar; einen Trennungsgrund nennt der 30-Jährige übrigens nicht.

Hasskommentare gegen Ex-Freundin

Online löst das Statement aber eine weitere Welle an Kommentaren aus. Denn nach dem Post kommentieren zahlreiche Follower:innen unter den Bildern von Makaric und äußern ihre Meinung zur Trennung. In den teils verletzenden Kommentaren wird die 26-Jährige scharf kritisiert.

Kritik, die auch an Claßen offenbar nicht vorübergeht. Denn in einer zweiten Story betont der 30-Jährige kurz darauf, dass er von den Nachrichten und Kommentaren gegen seine Ex-Freundin „wirklich sehr schockiert“ ist. „Ihr könnt euren Frust an mir auslassen, aber bitte verschont Tanja damit“, erklärt er. „Ich distanziere mich komplett von bösen Hassnachrichten und bitte all die Menschen, die sie jetzt unüberlegt beleidigen, mir zu entfolgen.“

Tanja hat sich bisher weder zu der Trennung noch zu den Hasskommentaren geäußert.