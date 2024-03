Schonmal beim Swipen auf Dating-Plattformen Interesse bekommen, weil da plötzlich ein Hund am Profilbild zu sehen war? Tja, Tiere auf Fotos ziehen beim Dating! Kennen wir doch alle. Was uns aber brennend interessiert: Welche Haustiere kommen auf Tinder & Co besonders gut an?

Genau diesem Thema hat sich jetzt eine aktuelle Studie gewidmet und sich genauer angeschaut, welche Hunde- und Katzenrassen am beliebtesten sind – und die Liebessuchenden sogar attraktiver wirken lassen!

Studie: Diese Hunde und Katzen sind auf Dating-Apps am beliebtesten

Ihr wolltet schon immer wissen, welche Hunde und Katzen auf Tinder & Co am besten ankommen – search no more – wir haben eine Studie gefunden, die genau das analysiert hat. Casino.at hat ein Experiment durchgeführt, um herauszufinden, mit welchen Haustieren man auf Dating-Apps den meisten Erfolg hat. Dafür wurden die Bilder einer männlichen und einer weiblichen Testperson mit den 10 beliebtesten Hunde- und Katzenrassen auf den Dating-Apps Tinder, Lovoo und Badoo verglichen.

Frauen stehen auf Männer mit Chihuahua

Wer hätte das gedacht! Männer, die sich auf Dating-Apps mit Chihuahua präsentieren, kommen besonders gut an. Frauen punkten hingegen mit Fotos mit Border Collies. Laut der Analyse garantiert diese Hunderasse Frauen die meisten Matches. Obwohl der Labrador allgemein zu den beliebtesten Hunderassen zählt, kommt er bei Männern auf Dating-Plattformen offenbar weniger gut an. Er landet mit einer Erfolgsrate von lediglich 20 % auf Platz sechs. Katzen kommen generell etwas schlechter an als Hunde. Sie landen in dem Ranking im unteren Mittelfeld.

Hier die Top 10 der beliebtesten Hunde und Katzen auf Dating-Plattformen im Überblick:

Die Top 10 der Hunde und Katzen, die bei Männern gut ankommen

Rang Haustier Matches insgesamt Erfolgsrate der männlichen Testperson 1 Chihuahua 39 30,00 % 2 Border Collie 37 28,46 % 3 Golden Retriever 34 26,15 % 4 Französische Bulldogge 33 25,38 % 5 Norwegische Waldkatze 30 23,08 % 6 Labrador 26 20,00 % 7 Maine Coon 24 18,46 % 8 Britisch Kurzhaar 22 16,92 % 9 Rottweiler 19 14,62 % 10 Australian Shepherd 18 13,85 % Studie: casino.at

Rang Haustier Matches insgesamt Erfolgsrate

der weiblichen Testperson 1 Border Collie 52 40,00 % 2 Labrador 40 30,77 % 3 Chihuahua 38 29,23 % 4 Australian Shepherd 30 23,08 % 5 Maine Coon 29 22,31 % 6 Rottweiler 28 21,54 % 7 Französische Bulldogge 25 19,23 % 8 Golden Retriever 22 16,92 % 9 Britisch Kurzhaar 21 16,15 % 10 Norwegische Waldkatze 13 10,00 % Studie: casino.at

Aber Achtung: Die Profilbilder mit Hunden lieber immer mit etwas Vorsicht genießen. Denn dahinter könnte auch der ziemlich fiese Dating-Trend „Dogfishing“ stecken. Alles über diese Masche findet ihr hier!