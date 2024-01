Fast zwei Jahre war Influencerin Bibi Claßen aka „BibisBeautyPalace“ nicht mehr auf ihren „Social Media“-Kanälen aktiv. Jetzt meldet sie sich erstmals auf Instagram zurück.

Und erklärt in ihrem Posting ihre Social-Media-Pause.

BibisBeautyPalace: Erstes Posting nach fast 2 Jahren

20 Monate lang war es still auf den Social-Media-Kanälen von Bianca Claßen. Jetzt richtet sich die Influencerin mit einem langen Text auf Instagram an ihre Fans. „Hallo ihr Lieben, mein Name ist Bianca, ich bin 30 Jahre jung und wohne in Köln“, so beginnt sie ihren Text. Dann erklärt die Influencerin auf fünf Seiten, was die Hintergründe ihrer langen Pause gewesen sind.

„Was die Öffentlichkeit und Social Media angeht, wollte und konnte ich nicht mehr so weiter machen wie zuvor.“ Denn der YouTube-Star war mit der „neuen Lebenssituation völlig überfordert“. Sie habe sich plötzlich ziemlich viele Fragen gestellt: Was fehlt mir? Was möchte ich gern in meinem Leben ändern? Wer bin ich eigentlich? Was macht mich glücklich und warum?

Um diese Fragen für sich selbst zu beantworten, habe Bibi viele Gespräche geführt, inne gehalten, meditiert und habe ihr Handy tagelang weggelegt. Sie wollte endlich im Moment leben und nicht mehr den Zwang verspüren, „etwas posten und teilen zu müssen“.

„Social Media“-Comeback von Bibi

Nach der Trennung von ihrem Ehemann Julian Claßen war Bibi wie vom Erdboden verschluckt. Von einem auf den anderen Tag verschwand „BibisBeautyPalace“ von der Bildfläche der Sozialen Medien. Auf keinem ihrer Kanäle postete die Influencerin mehr. Fans rätselten, wann und ob die überhaupt wieder zurückkehren wird.

Jetzt ist sie wieder da. Aber ihr zukünftiges Posting-Verhalten wird sich ändern. Auch das kündigt sie in dem Text an. Sie will ab sofort nämlich nur mehr Momente mit ihren Fans teilen, wenn „sie sich danach fühle“. Ihr Comeback wird anders werden. „Die vergangene Zeit ist abgeschlossen, aber es wird einen weiteren Weg geben, der komplett neu und anders sein wird“, so Bibi.

Ihre Fans sind begeistert und haben sehr viel Verständnis für ihre Situation. Denn innerhalb von wenigen Minuten gab es mehrere Hunderttausende Likes und tausende Kommentare. Auch ihr Ex-Ehemann Julian kommentierte und wünscht ihr viel Glück und Erfolg auf ihrem neuen Lebensabschnitt.