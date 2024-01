Das neue Jahr ist da, und während einige von uns Vorsätze über Bord werfen wie leere Champagnerflaschen, gibt es da draußen drei Sternzeichen, die sich mal so richtig Gedanken über ihr Liebesleben machen sollten. Klar, wir alle lieben Horoskope und Sterndeuterei, aber manchmal kann ein kleiner Realitätscheck ganz erfrischend sein.

Diese drei Tierkreiszeichen sollten ihr Liebesleben deshalb mal genauer unter die Lupe nehmen.

Wassermann

Der Wassermann, dieser unabhängige Freigeist! Aber, mal ehrlich, wie oft hat er sein Herz in einer fluffigen Wolke versteckt, während er in seinen Gedanken die Liebe seines Lebens erträumt hat? Es wird Zeit, die Luftschlösser zu verlassen und auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Sein unkonventioneller Charme kann zwar beeindrucken, aber dabei vergisst er, dass Liebe manchmal auch eine bodenständige Sache ist. Vielleicht muss er etwas tiefer graben, um zu sehen, was da wirklich in seinem Herzen los ist. Laut Horoskop könnte sich ab Mai nämlich etwas ergeben.

Krebs

Im neuen Jahr geht es dem gefühlvollen Krebs an den Kragen. Das Sternzeichen, das sich in seinem Panzer so sicher fühlt. Jetzt ist es endlich an der Zeit, ein kleines Schlupfloch in den emotionalen Bunker zu lassen. Seine Schutzmauern sind zwar auf der einen Seite großartig, aber manchmal verhindern sie auch, dass sich der Krebs auf etwas Wunderschönes einlassen kann. Der Krebs sollte endlich seine Verletzlichkeit zulassen, denn laut Horoskop wartet die große Liebe im neuen Jahr darauf, in sein Herz einzudringen.

Löwe

Der Löwe liebt das Rampenlicht. Aber manchmal kann der Drang des Sternzeichens, ständig im Scheinwerferlicht zu stehen, seine Beziehungen etwas überschatten. Der Löwe muss deshalb vor allem im kommenden Jahr lernen, die Bühne auch mit dem Partner bzw. der Partnerin zu teilen. Es darf nämlich auch mal jemand anderes im Mittelpunkt stehen. Für den Löwen ist es sehr erfüllend, wenn er die Aufmerksamkeit bekommt. Aber Liebe ist ein Duett und kein Solo. Also lieber Löwe, gönne deinem:deiner Partner:in auch mal den Applaus!