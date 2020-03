Die Göttin musste “The Masked Singer 2020” in der dritten Folge verlassen. Hinter dem Kostüm steckte die Schauspielerin Rebecca Immanuel.

Sie ist aus der Anwaltsserie “Edel & Starck” bekannt, in der sie die Anwältin Sandra Starck spielte.

Zur großen Überraschung von Jury-Mitglied Ruth Moschner steckte hinter der Göttin nicht die sixx-Moderatorin Paula Lambert, sondern Schauspielerin Rebecca Immanuel. Weder die Jury noch die Zuschauer hatten die 49-Jährige am Schirm. Stattdessen tippten viele der Zuseher eher auf Judith Williams oder Barbara Schöneberger. Und auch die Jury tappte im Dunkeln.

Auch die Kakerlake ist raus

Doch die Göttin war nicht die einzige Kandidatin, die die Show gestern Abend verließ. Denn auch die Kakerlake ist nicht mehr bei “The Masked Singer” dabei. Allerdings entschied sich dieser Teilnehmer freiwillig die Show zu verlassen.

Wie die Rate Jury bestehend aus Ruth Moschner, Rae Gavey und einem wöchentlich wechselnden Promi bereits vermutete, steckte dahinter niemand geringere als Sänger Angelo Kelly. Weil er mit seiner Familie in Irland lebt, stieg er aus der Show aus. Es sei in Zeiten der Coronavirus-Krise einfach verantwortungslos anderen und vor allem auch seiner Familie gegenüber jetzt immer noch zwischen Irland und Deutschland zu pendeln, so Angelo in einer Videobotschaft.

The Masked Singer: Diese Kandidaten sind noch im Rennen

Bei “The Masked Singer” treten insgesamt 10 Stars in ausgefallenen Kostümen bei Gesangs-Duellen gegeneinander an. Doch wer hinter den Verkleidungen steckt, weiß niemand. Das Publikum und ein Promi-Rate-Team darf Tipps abgeben. In den Live-Shows werden jede Woche außerdem neue Indizien dazu, wer in dem Kostüm steckt, verraten. Am Ende jeder Live-Show muss schließlich einer der Kandidaten die Sendung verlassen. Und dann folgt die große Enthüllung: Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

Rausgefallen sind bereits der Dalmatiner, die Fledermaus, die Göttin und die Kakerlake.

Der Drache

Das Faultier

Der Roboter

Das Chamäleon

Der Wuschel

Der Hase