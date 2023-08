Alles neu macht der Herbst, behaupten wir jetzt einfach mal. Deshalb findet ihr hier sämtliche Highlights in Sachen Streaming, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet! Smalltalk über neue Filme und Serien ist schließlich die beste Art, um Zeit zu überbrücken und dabei auch noch jemanden besser kennenzulernen.

Dankt uns später dafür!

Neue Serien im Streaming-September 2023

Eines können wir schon jetzt sagen: Der September wird bunt – zumindest, was das Serienangebot angeht. Auf uns warten spannende, emotionale, lustige und furchterregende Momente und wir können es kaum mehr erwarten. Let the Streaming-Spirit flow!

1. September

Disenchantment, Staffel 5 (Netflix)

Love Is Blind: After the Altar, Staffel 4 (Netflix)

Das Rad der Zeit, Staffel 2 (Prime Video)

The Crash, Miniserie (Canal+ App)

3. September

Is She the Wolf? Staffel 1 (Netflix)

6. September

6ixtynin9 The Series, Staffel 1 (Netflix)

Infamia, Staffel 1 (Netflix)

B.O., Staffel 1 (Netflix)

Tahir’s House, Staffel 1 (Netflix)

Ich bin Groot, Staffel 2 (Disney+)

Justified: City Primeval, Staffel 1 (Disney+)

Finding Alice, Staffel 1 (Canal+ App)

7. September

Liebes Kind, Staffel 1 (Netflix)

Virgin River, Staffel 5 – Teil 1 (Netflix)

Top Boy, Staffel 3 (Netflix)

8. September

Körper in Flammen, Staffel 1 (Netflix)

Spionageoperationen, Staffel 1 (Netflix)

A Time Called You, Staffel 1 (Netflix)

Selling the OC, Staffel 2 (Netflix)

The Changeling, Staffel 1 (AppleTV+)

13. September

Tapie, Staffel 1 (Netflix)

Wrestlers, Staffel 1 (Netflix)

9-1-1: Lone Star, Staffel 4 (Disney+)

Die letzten Giganten: Riesenfische, Staffel 1 (Disney+)

The Morning Show, Staffel 3 (AppleTV+)

14. September

Die Donnerstagswitwen, Staffel 1 (Netflix)

15. September

Miseducation, Staffel 1 (Netflix)

Der Club, Staffel 1 (Netflix)

Surviving Summer, Staffel 2 (Netflix)

Die härtesten Gefängnisse der Welt, Staffel 7 (Netflix)

Wilderness, Staffel 1 (Prime Video)

Masters of Sex, Staffeln 1-4 (Canal+ App)

20. September

Hard Broken, Staffel 1 (Netflix)

9-1-1 Notruf L.A., Staffel 6 (Disney+)

Irresistible, Staffel 1 (Disney+)

Halbe Helden, Staffel 1 (Disney+)

The Super Models, Dokuserie (AppleTV+)

21. September

Sex Education, Staffel 4 (Netflix)

22. September

Love Is Blind, Staffel 5 – Teil 1 (Netflix)

The Continental: From the World of John Wick, Staffel 1 (Prime Video)

Still Up (AppleTV+)

Tales of the Walking Dead (Canal+ App)

Drop Dead Diva, Staffeln 1-6 (Canal+ App)

26. September

Der Mord an Jill Dando, Dokuserie (Netflix)

27. September

Die Simpsons, Staffel 34 (Disney+)

The Worst of Evil, Staffel 1 (Disney+)

Saturdays, Staffel 1 (Disney+)

This Fool, Staffel 2 (Disney+)

28. September

The Kardashians, Staffel 4 (Disney+)

29. September

Love Is Blind, Staffel 5 – Teil 2 (Netflix)

Neue Filme im Streaming-September 2023

Die Zeit, in der wir uns einmal öfter auf die Couch kuscheln und stundenlang Filme streamen, ist endlich wieder gekommen. Worauf ihr euch im September besonders freuen könnt, verraten wir euch hier.

1. September

Ruinen (Netflix)

Die Neun Pforten (Netflix)

Happy Ending (Netflix)

Eineinhalb Tage (Netflix)

Tomb Raider (Prime Video)

The Nun (Prime Video)

Wenn ich bleibe (Prime Video)

Wish Upon (Prime Video)

Regeln spielen keine Rolle (Disney+)

Der Fuchs (Canal+ App)

Once Upon a Time in… Hollywood (Canal+ App)

2. September

Conjuring 3 – Im Bann des Teufels (Netflix)

The Comedian: Wer zuletzt lacht (Prime Video)

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (Prime Video)

Interview mit einem Vampir (Prime Video)

4. September

Fifty Shades of Grey: Befreite Lust (Netflix)

5. September

50/50: Freunde fürs (Über)Leben (Netflix)

Shane Gillis: Beautiful Dogs (Netflix)

6. September

Pfadfinderehre: Die Geheimakten der Boy Scouts of America (Netflix)

12 Years a Slave (Prime Video)

Arielle, die Meerjungfrau (Disney+)

7. September

What if? (Netflix)

The Happytime Murders (Prime Video)

8. September

jackass forever (Netflix)

Das Interview mit Rosa Peral (Netflix)

Joyride: Spritztour (Disney+)

12. September

Michelle Wolf: It’s Great To Be Here (Netflix)

The Accountant (Prime Video)

13. September

Freestyle (Netflix)

14. September

Es war einmal ein Verbrechen (Netflix)

Ehrengard: Die Geschichte einer Verführung (Netflix)

15. September

Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick (Netflix)

A Million Miles Away (Prime Video)

Der magische Kompass: Auf der Suche nach dem verlorenen Gold (Prime Video)

17. September

12 Mighty Orphans (Netflix)

Transcendence (Prime Video)

19. September

Die Veecks: Eine Familiengeschichte der zweiten Chancen (Netflix)

Superintelligence (Netflix)

22. September

Single und begehrt 2 (Netflix)

Plötzlich Star (Disney+)

26. September

P.S. Ich Liebe Dich (Prime Video)

27. September

Maximale Ladung (Netflix)

28. September

Love is in the Air (Netflix)

29. September

Do Not Disturb (Netflix)

Nirgendwo (Netflix)

Einfach Unwiderstehlich (Disney+)

Flora and Son (AppleTV+)

30. September