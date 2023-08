Ok, wir müssen uns wohl damit abfinden. Der Herbst steht vor der Tür. Aaaaber für Fashion-Fans hat das auch etwas Gutes, denn endlich können wir unsere heißgeliebten Pullover-Looks wieder ausführen. Die gemütlichen Pieces halten uns nicht nur warm, sondern lassen sich auch ziemlich vielseitig stylen.

Wir zeigen euch drei cozy Pullover-Looks für den Alltag, Office & Co!

Pullover-Looks im Herbst: So stylish sind Pullis

Egal ob sportlich, verspielt oder business – wir freuen uns auf jede Menge Pulli-Styles im Herbst. Und haben hier gleich jede Menge Fashion-Inspo zum Nachstylen und Nachshoppen für euch!

1. Sportlicher Hoodie

Hoodies gegen einfach IMMER! Auf dieses cozy Herbst-Outfit freuen wir uns schon richtig. Für den sportlichen Pullover-Look braucht ihr eine Leggings, euren Lieblings-Kapuzen-Pulli (oder den von Bae :P), chunky Boots und eine lässige Kappe. Kombiniert wird der sportliche Style mit großem Shopper und goldenen Hoops für einen extra Hingucker.

2. Pullover-Looks fürs Office

Gemütliche Office-Outfits? Lieben wir! Im Herbst tragen wir dafür weite Hosen und kombinieren sie mit flauschigen Kaschmir-Pullovern. Farben wie weiß, grau oder braun lieben wir jetzt besonders – und die passen einfach überall dazu. Wer’s gerne business casual mag, der kombiniert das Outfit mit weißen Sneakern. Aber auch Schuhe mit Absatz passen perfekt zu diesem Look. Der Herbst kann kommen!

3. Verspielter Boho-Style

Heuer besonders im Trend: verpielte Pullover-Looks im Boho-Style. Von Rüschen über Spitze bis hin zu Fransen ist so ziemlich alles dabei. Wir haben uns für die Rüschen-Variante entschieden. Dazu kombinieren wir einen verspielten Pullover mit einem schlichten Satin-Rock in Midi-Länge. Rote Lippen, goldener Schmuck, Slingbacks und eine elegante Clutch werten den Look auf, und schon geht’s zum gemütlichen Dinner mit den BFFs. Wer will, stürmt danach auch noch die Tanzfläche Club; passt auch!