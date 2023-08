Mit ihrer neuen Single „Used To Be Young“ widmet sich Superstar Miley Cyrus ihrer Vergangenheit – und spricht auch offen über ihre Zeit als Hannah Montana.

In einem neuen Video enthüllt sie jetzt, wie anstrengend die Arbeit in Teenagerjahren eigentlich war.

Miley Cyrus spricht über ihre Zeit als Hannah Montana

Wohl viele von uns sind mit Miley Cyrus aka Hannah Montana groß geworden und sahen in der jungen Schauspielerin schon früh ein absolutes Idol. Dass hinter den Kulissen aber nicht alles voller Glitzer und Glamour war, betont Miley heute immer wieder. Denn die Zeit als Hannah Montana bedeutete für sie vor allem eines: jede Menge Arbeit. Schon im Alter von 13 Jahren hetzte sie von einem Termin zum anderen, sang bei unzähligen Auftritten und Shows und bereitete sich auf riesige Touren vor!

Wie anstrengend ein einziger Tag im Leben als Hannah Montana war, zeigt Miley jetzt in einem neuen Video. Denn passend zu ihrer neuen Single „Used To Be Young“, blickt Miley zurück auf ihre Zeit als Teenieidol und zeigt ihren Zeitplan! Und der hat es in sich.

Arbeitstag von 5:30 Uhr bis 18:15 Uhr

Denn wie ihr Zeitplan zeigt, startete ihr Tag bereits um 5:30 Uhr in der Früh. Direkt danach ging es zu Hair und Make-Up. Nachdem Miley gestylt wurde, ging es von einem Termin zum nächsten:

Ein News-Auftritt um 7.15 Uhr

Ein Live-Interview um 7:45 Uhr

Noch ein Interview um 8:15 Uhr

Gefolgt von einem weiteren um 8:45 Uhr

Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr traf sich Miley dann erneut mit Redakteuren, anschließend ging es kurz zurück ins Hotel, gefolgt von einem Interview „mit Fünftklässlern“

Von 13:00 bis 14:30 Uhr gab es sogar beim Mittagessen ein Interview mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus Im Anschluss folgten ein Fotoshooting für das „Life“-Magazin

und ein Shooting für ein Vatertags-Special

Damit aber noch nicht genug. Denn auch um 18 Uhr und um 18:15 Uhr gab Miley noch Interviews! Erst dann war ihr Arbeitstag offiziell vorbei! Ein Zeitplan, der Miley rückblickend ganz schön aus dem Konzept bringt; vor allem der Beginn des Tages um 5:30 Uhr schockt sie.

„Ich bin viele Dinge, aber faul bin ich nicht“, betont Miley. Denn der Tag war kein Einzelfall, ganz im Gegenteil. Es war eine Routine, die die kommenden vier Jahre von Mileys Leben bestimmen sollte, wie ihre Mutter in dem Video erzählt. Miley scherzt deshalb, dass sie genau aus solchen Gründen jetzt eine „Endless Summer Vacation“ verdiene; eine Anspielung auf ihr aktuelles Album.

Fans reagieren auf Workload

Dass Miley so offen mit ihrer Vergangenheit als Hannah Montana umgeht, freut viele Fans. Schließlich kehrte sie langer Zeit ihrem Alter Ego bewusst den Rücken. Die Arbeitszeiten schockieren dennoch viele. „Dieser Zeitplan ist wahnsinnig, vor allem für ein Kind“, schreibt etwa ein User. Andere kommentieren, dass sie nachvollziehen können, warum Miley ihre Rolle als Hannah Montana zum Schluss „satt hatte“. „Wie konnte das nur erlaubt sein“, fragt sich ein Fan.

Die Meinung der Fans ist klar: Miley hat es sich mehr als verdient, jetzt ihre „Endless Summer Vacation“ zu genießen; ganz besonders, wenn Fans weiterhin mit Musik von ihrem Idol versorgt werden.