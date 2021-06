Manche Menschen haben eine übernatürliche Begabung und können Hellsehen. Oft schlummert diese Gabe aber in uns, bis wir sie akzeptieren und neu erlernen.

So kannst du das Hellsehen erlernen:

Hellsehen muss gelernt sein

Manche Menschen fühlen sich mit dem Übernatürlichen und der anderen Seite verbundener, als andere. Viele von ihnen haben häufig auch die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen und Visionen zu erleben. Doch wie bei allen anderen Dingen, die man nicht regelmäßig übt, verblasst diese Gabe im Laufe unseres Lebens, wenn wir sie nicht nutzen. Mit etwas Übung und Konzentration kann man das Hellsehen aber wieder erlernen. Vorausgesetzt natürlich man verfügt über diese Begabung.

Hellsehen: Diese drei Arten gibt es

Wer das Hellsehen wieder neu erlernen möchte, sollte zuerst aber wissen, welche Art der Begabung er überhaupt hat. Denn nicht jeder Hellseher sieht die Dinge, die in der Zukunft liegen sofort. Während manche mit Gefühlen und Auren kommunizieren, bekommen andere Visionen, die ihnen den richtigen Weg weisen wollen. Der erste Schritt beim Erlernen heißt also: Finde heraus, welcher Hellseher-Typ du bist!

1. Aurensehen

Beim Aurensehen nimmst du die Gefühle und Emotionen von den Menschen in deiner Umgebung wahr. Du hast schon immer gespürt, wenn es jemandem schlecht geht? Meistens hast du auch einen Plan, wie man dieser Person helfen kann? Dann schlummert in dir vermutlich ein Hellseher, dem das Aurensehen liegt. Wenn du dich immer mehr auf dieses Gefühl konzentrierst und regelmäßig übst, wirst du schnell ein Muster erkennen, das dich in die Zukunft blicken lässt. Dadurch kannst du schnell erahnen, wie sich andere Menschen entwickeln und vor welchen Entscheidungen sie im Laufe ihres Lebens stehen werden.

2. Seelenlesen

Das Seelenlesen ist eine etwas komplexere Art der Hellseherei. Du bist bei einer Hochzeit und hast das Gefühl, dass du im Hintergrund mehr Informationen über das Paar und seine Zukunft erkennen kannst, als andere? Genau das bedeutet Seelenlesen. Denn egal wen du kennenlernst, du erkennst sofort seine Vergangenheit und weist deshalb auch genau, welche Art Mensch vor dir steht. Viele wissen gar nicht, dass tief in ihnen ein Hellseher schlummert und glauben einfach, dass sie eine sehr gute Intuition haben. Mit etwas Übung kann sich die Vorahnung aber schnell in eine Gabe verwandeln und du lernst, in die Zukunft zu blicken.

3. Visionen

Visionen sind die klarste, aber auch komplizierteste Art der Hellseherei. Denn jeder, der diese Fähigkeit übt, kann ziemlich genau die Zukunft vorhersagen. Ungeübte Menschen hingegen verwechseln ihre Visionen oft mit Tagträumereien. Dabei verstehen sie auch noch nicht, sie richtig zu deuten. Wer sich aber darauf konzentriert wird mit der Zeit immer klarer erkennen, was die Visionen oder Vorahnungen zu bedeuten haben. In den meisten Fällen erkennt man dabei aber nur seine eigene Zukunft oder die von besonders nahestehenden Personen. Nur selten erhalten Hellseher Visionen von Fremden.

So lernst du in die Zukunft zu sehen

Hellsehen ist eine angeborene Fähigkeit. Aber die meisten Menschen müssen sie wieder neu erlernen, um ihre Visionen oder Vorahnungen richtig deuten zu können. Den Hellseher in dir wieder neu zu erwecken, erfordert allerdings etwas Geduld und Konzentration. Diese Schritte solltest du dabei befolgen: