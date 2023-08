Mit ihrer neuen Single „Used To Be Young“ lässt Superstar Miley Cyrus ihre bisherige Karriere Revue passieren – und bezieht auch Stellung zu Kontroversen, die einige ihrer Auftritte ausgelöst haben.

Online wird sie dafür gefeiert!

Miley Cyrus singt in neuem Song über ihre Karriere

Miley Cyrus wurde im vergangenen Jahrzehnt wohl zu einem der kontroversesten Teenie-Stars der Welt. Denn als der „Hannah Montana“-Star sich vom Image des Disney-Lieblings distanzieren wollte, ging sie einen sehr drastischen Weg. Die blonde Perücke wurde durch einen Pixie-Cut ausgetauscht. Aus den dekorativen Stofftieren im Kinderzimmer wurden Schaumstoff-Finger, die lasziv an den Körper gerieben wurden und der klassische Disney-Lagenlook, bei dem man nicht mal ein Schlüsselbein sehen konnte, wurde durch Latex, Leder und Nippel-Pads ersetzt. Miley, die früher als jugendfreies Aushängeschild von Disney gehandelt wurde, sprach plötzlich offen über ihre Sexualität, rauchte auf Bühnen Joints und distanzierte sich so weit es nur ging von ihrem „Hannah Montana“ Alter Ego.

Ganz zum Schock der Öffentlichkeit. Denn wir erinnern uns: Mileys Auftritt bei den VMAS 2013 sorgte international für einen regelrechten Skandal. „Miley Cyrus schockt alle“, hieß es da als Schlagzeile. Die Performance wurde als „Skandal-Auftritt“ bezeichnet und unzählige Menschen kritisierten die damals 20-Jährige. Es sind Momente wie diese, die ihr noch lange nachhängen sollen. Denn egal, wie oft Miley ihr Image in den vergangenen Jahren gewandelt hat: der Auftritt im Nude-Bikini und mit Schaumstoff-Finger bleibt das, was viele mit der Sängerin und ihrem Image verbinden.

via GIPHY

Fans feiern „Hannah Montana“ Easter Eggs

Jetzt, zehn Jahre später (ja, wir fühlen uns auch alt!) nimmt Miley Bezug auf eben diesen Wandel in ihrem Leben. Denn vieles hat sich für die heute 30-Jährige verändert. „Ich weiß, ich war verrückt. Ich weiß, ich war witzig. Du sagst, ich war wild. Ich sage, ich war jung“, singt sie in ihrer neuen Single „Used To Be Young“. Im Musikvideo zu sehen ist Miley, wie sie sichtlich gerührt in die Kamera singt – und einige versteckte Botschaften zu ihrer Karriere zeigt. So trägt sie ein Pailletten-Korsett im Stil von Hannah Montana, darunter ein Micky Maus Shirt. Miley besingt eindeutig ihre Karriere – und distanziert sich offenbar nicht mehr so sehr von dieser wie früher. „In diesem Lied geht es darum, zu ehren, wer wir waren, zu lieben, wer wir sind und zu feiern, wer wir werden“, schreibt Miley auch in einem Post zu ihrem Song. „Ich bin stolz, wenn ich über meine Vergangenheit nachdenke und freue mich, wenn ich an die Zukunft denke.“

USED TO BE YOUNG. OUT NOW.



This song is about honoring who we’ve been, loving who we are & celebrating who we will become. I feel proud when reflecting on my past and joyful when thinking about the future. I am grateful to my loyal fans who make my dreams a reality daily. I am… pic.twitter.com/pUVRNlB1RD — Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 25, 2023

Es ist eben dieser offene Umgang mit ihrer Vergangenheit, den viele Fans jetzt online feiern. Denn sie betonen, dass sie mit Miley groß geworden sind; und ihre Entwicklung von Hannah Montana zur 30-jährigen Miley Cyrus Schritt für Schritt mitverfolgt haben. „Miley du hast eine Generation aufgezogen“, schreibt etwa eine Userin. „Wir sind hier seit dem Anfang“, schreibt eine andere währenddessen. „Ich habe die ‚verrückte‘ Ära miterlebt und habe sie [Anm. Miley] nie verlassen.“

Der Miley Cyrus Hype hält an!

Mit Mileys Reflexion ihrer Karriere betonen aber auch viele ihrer Fans, dass die Sängerin vor allem eines verdient: eine Entschuldigung von uns allen. Denn dass sie in ihren frühen Zwanzigern so viele Shitstorms aushalten musste, finden viele rückblickend falsch. Schließlich wollte Miley doch eigentlich nur das Erwachsenwerden hinbekommen. Eine Situation, in der wohl viele von uns auch fragwürdige Entscheidungen treffen. Der Unterschied ist nur, dass Miley diese vor unzähligen Augenpaaren machte – und ihr kein riskanter Schritt so schnell verziehen wurde. „Die Welt schuldet Miley Cyrus eine Entschuldigung“, schreibt etwa ein Fan-Account der Sängerin. „Ich hasse es, dass sie das Gefühl hatte, sie hätte versagt, nur weil sie die beste Zeit ihres Lebens haben wollte und das meiste aus ihrer Jugend schöpfen wollte“, schreibt ein anderer Fan.

Doch gleichzeitig sind die Fans auch stolz, dass Miley all diese Hürden überstanden hat. „Miley hat es geschafft, sich selbst zu vergeben und auf ihre Vergangenheit stolz zu sein“, feiert ein Fan die Entwicklung des Superstars.

i'm so sorry for all the sh*t they've been saying about you FOR YEARS, you just grew up in front of us and now you deserve to be truly happy !



love you miley.#usedtobeyoung #mileycyrus https://t.co/iLQrnFctPg — romi – USED TO BE YOUNG (@romcrawling) August 24, 2023

„Ich habe jahrelang Schuldgefühle und Scham mit mir herumgetragen“

Und auch Miley selbst ist stolz auf ihre Entwicklung. Das sieht und hört man nicht nur in ihrem neuen Song. Bereits im Mai sprach die 30-Jährige mit der britischen „Vogue“ über ihren Wandel. „Ich habe mir selbst Aufmerksamkeit verschafft, weil ich mich von einer Figur [Hannah Montana] abgrenzte, die ich gespielt hatte. Jeder, der 20 oder 21 Jahre alt ist, hat mehr zu beweisen“, erinnert sich die Sängerin. Miley wollte ihr Können unter Beweis stellen und zeigen, dass sie mehr als nur Hannah Montana war – und ging dafür eben auch einige riskante Wege.

„Ich habe jahrelang Schuldgefühle und Scham mit mir herumgetragen, weil ich so viele Kontroversen und Aufregung verursacht habe“, erzählt sie. Doch das habe sich mittlerweile geändert. „Jetzt, wo ich erwachsen bin, wird mir klar, wie hart ich verurteilt wurde“, so Miley in dem Interview. „Als Kind wurde ich von Erwachsenen hart verurteilt, und jetzt, als Erwachsener, weiß ich, dass ich niemals ein Kind hart verurteilen würde.“ Heute weiß sie: sie war damals noch ein Kind – und wir alle hätten darauf wohl mehr Rücksicht nehmen können!