Im australischen Melbourne kam es jetzt zu einem besonders kuriosen Zufall: Zwillinge haben am selben Tag Babys bekommen – und zwar auch noch im selben Krankenhaus!

Für die beiden Frauen ist es nur eines von vielen Dingen, die sie gemeinsam erleben.

Eineiige Zwillinge haben identen Geburtstermin

Es heißt oft, dass Zwillinge ihr Leben lang miteinander verbunden sind und eine Beziehung zueinander haben, die mit kaum etwas anderem vergleichbar ist. Eine so intensive Verbindung wie zwischen Gillianne und Nicole ist aber wohl auch zwischen Zwillingen eine Besonderheit.

Denn die eineiigen Zwillinge teilen sich nicht nur den Geburtstag, sondern auch den Tag, an dem ihr Kind zur Welt gekommen ist. Gillian und Nicole haben nämlich am selben Tag ein Kind bekommen – und zwar auch noch im selben Krankenhaus. Zwei Geburten, die für Statistik-Fans sicher eine kleine Herausforderung wären. Doch für das Geschwister-Duo ist es nur ein weiterer Beweis ihrer engen Beziehung. „Wir haben uns als Kinder sehr nahegestanden. Wir haben immer alles gemeinsam gemacht, also ist das nur ein weiteres Beispiel dafür“, so Nicole.

„Das Timing, so etwas kann man einfach nicht planen“

Die Reise zum selben Geburtstermin startete für die beiden nämlich schon mit der Verkündung der Schwangerschaft, wie sie gegenüber „9 News“ erzählen. Als die beiden dann erfahren, dass die errechneten Geburtstermine der beiden ident sind, ist es für beide ziemlich „unglaublich“. „Das Timing, so etwas kann man einfach nicht planen“, erklärt Gillian. Die kommenden neun Monate bereiten sie sich also darauf vor, dass dieser „unglaubliche“ Zufall möglicherweise Realität wird.

Und am 22. August 2023 ist es dann tatsächlich so weit: Gillian bekommt um 13:20 Uhr ihren Sohn Alexander; nur fünf Stunden später folgt Nicoles Baby William. Eine absolute Seltenheit, betont auch Dr. Joseph Sgroi, der beide Babys zur Welt brachte. „Es ist nicht einmal alltäglich, dass Schwestern zur selben Zeit oder am selben Tag ein Kind gebären“, erzählt er. Aber damit noch nicht genug der kuriosen Zufälle. Denn beide Babys wiegen zur Geburt 3,5 Kilogramm! Für die beiden stolzen Mütter ein weiterer lustiger Zufall, der die beiden Cousins wohl lange miteinander verbinden soll. Denn sie haben für die Zukunft einen großen Wunsch: „Hoffentlich stehen sie sich einmal so nahe wie wir“, betonen sie. „Es ist eine wirklich besondere Verbindung.“ Übrigens: zwischen den Cousins gibt es einen großen Unterschied. Es ist Nicoles erstes Baby, für Gillian bereits das dritte!