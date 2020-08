So langsam geht es bei “Kampf der Realitystars” in die heiße Phase. Denn bereits in zwei Wochen wird sich entscheiden, wer das Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen und sich “Realitystar 2020” nennen darf.

Doch auch in dieser Woche mussten wieder zwei Promis Thailand verlassen. Dieses Mal traf es dabei Sport-Fan Marcellino Kremers und Model Zoe Saip.

“Kampf der Realitystars”: Marcellino Kremers und Zoe Saip müssen ihre Koffer packen

Bei der “Stunde der Wahrheit” kam es diese Woche zum spannenden Showdown. Denn sowohl Steff als auch Zoe erhielten von ihren Mitstreitern die meisten Nominierungen. Am Ende durften die Neuzugänge Krümel und Kevin Pannewitz entscheiden, wer von den beiden, die Koffer packen soll. Sie entschieden sich für Zoe. Da sie auch einen weiteren Inselbewohner aus dem Wettkampf schmeißen durften, wählten sie bei der zweiten Entscheidung Marcellino Kremers. Die Entscheidung sei laut den beiden rein taktisch gewesen, um die stärkste Konkurrenz auszuschalten. Für Zoe und Marcellino ist der Traum von 50.000 Euro somit nun geplatzt.

Trinkabend endet in großem Streit: Sam Dylan rastet aus

Streit, Streit und noch mehr Streit! In der gestrigen Folge (26. August) von “Kampf der Realitystars” flogen zwischen den Kandidaten ordentlich die Fetzen. Dabei hätte alles doch so harmonisch werden können, wäre letzte Woche da nicht der Streit zwischen Georgina Fleur und Zoe Saip gewesen. Bei der Stunde der Wahrheit hatten sich die beiden mehrfach beleidigt. So nannte Georgina Zoe mehrmals eine “dumme Kuh”, die diese wiederum als “Unmensch” betitelte. Und auch diese Woche hängte der Haussegen bei den Promis mal wieder so richtig schief. Bei einem feuchtfröhlichen Abend mit ganz viel Alkohol kam es zum großen Streit zwischen Sam und Melissa.

Sam war dabei überhaupt nicht mehr zu stoppen und sogar als Melissa während der Auseinandersetzung ging, hatte er noch einiges zu sagen. Vor allem an Zoe. “Eins will ich dir mal sagen, du bist ein richtig durchtriebenes Miststück, das kannst du mir glauben”, schrie der Ex-“Prince Charming”-Kandidat das Model an. Was genau passiert ist und wie dramatisch der ganze Streit wirklich war, könnt ihr euch im nachfolgenden Video ansehen:

Alle Folgen von “Kampf der Realitystars” gibt es auf TVNOW zu sehen.