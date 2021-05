Justin Hartley und Sofia Pernas haben angeblich geheiratet. Das berichtet das People Magazin und bezieht sich dabei auf eine anonyme Quelle. Es wäre bereits die dritte Ehe des Schauspielers. Das Paar selbst hat sich bisher noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Ende 2020 haben Hartley und Pernas ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht. Angeblich sollen sie aber bereits seit Juni 2020 zusammen sein.

Justin Hartley soll geheiratet haben

Ist Justin Hartley etwas wieder unter der Haube? Das berichtet zumindest das People Magazin und beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle. Der Schauspieler und seine Freundin Sofia Pernas sollen sich “vor kurzem” das Ja-Wort gegeben haben. Allerdings haben sich bisher weder der 44-Jährige noch seine angebliche Frau zu den Gerüchten geäußert.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass über eine Hochzeit des Paares spekuliert wird. Seit Anfang Mai 2021 vermuten Fans, dass Justin Hartley und Sofia Pernas bereits verheiratet sind. Damals veröffentlichte Page Six Fotos, auf dem die beiden am Strand von Malibu zu sehen sind. Besonders auffällig an den Bildern: Beide tragen Ringe, die möglicherweise Eheringe sein könnten. Auch damals äußerte sich aber keiner der beiden zu den Gerüchten.

Dritte Ehe für den Schauspieler

Ende 2020 haben beide Schauspieler ihre Beziehung auf Instagram offiziell gemacht. Laut dem People Magazin sollen Justin Hartley und Sofia Pernas aber bereits seit Juni 2020 ein Paar sein. Damals verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin, dass sie “seit mehreren Wochen” zusammen seien. Nur wenige Monate nachdem im Februar seine Scheidung von “Selling Sunset”-Star Chrishell Stause durch war. Die beiden waren seit 2017 verheiratet und trennten sich im November 2019. Zuvor war Justin schonmal verheiratet. Der Schauspieler gab 2004 Lindsay Korman das Jawort. Die Ehe hielt bis 2012. Mit ihr hat er auch eine 16-jährige Tochter. Sollten sich die Gerüchte um eine Hochzeit von Justin Hartley und Sofia Pernas bestätigen, wäre das seine dritte Ehe.