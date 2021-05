Ariana Grande hat ihren Verlobten Dalton Gomez still und heimlich geheiratet. Das verrät ein Sprecher der 27-Jährigen gegenüber dem People Magazin. Bei der Trauung waren nicht mehr als 20 Gäste anwesend und sie soll im kalifornischen Montecito am Wochenende stattgefunden haben.

Die Sängerin selbst hüllt sich bisher zu ihrer heimlichen Hochzeit aber noch in Schweigen.

Ariana Grande hat geheiratet

Ariana Grande ist unter der Haube! Das verrät ein Sprecher der Sängerin gegenüber dem People Magazin. Die 27-Jährige hat ihrem Verlobten Dalton Gomez das Ja-Wort gegeben. “Sie haben geheiratet”, sagt der Sprecher. In einer kleinen Zeremonie mit nur 20 Gästen haben Ariana Grande und der 25-Jährige sich das Ja-Wort gegeben. Die “winzige und intime” Trauung fand am Wochenende in ihrem Zuhause im kalifornischen Montecito statt und die Zeremonie soll laut dem Sprecher “glücklich und voller Liebe” gewesen sein. Außerdem könnten das Paar und deren Familien “nicht glücklicher” sein.

Die Hochzeit soll aber eher zwanglos gewesen sein und es wurde anschließend mit den Gästen gefeiert. Warum sich das Paar gerade in Montecito das Ja-Wort gegeben hat? Eine anonyme Quelle verriet dem People Magazin: “Sowohl Ari als auch Dalton lieben Montecito. Sie verbringen dort viel Zeit.” Daher sei es einfach “natürlich”, dass sie dort auch heiraten. Die Sängerin selbst hat sich allerdings noch nicht zu ihrer heimlichen Hochzeit geäußert.

Seit Dezember 2020 verlobt

Ende Dezember 2020 verkündete Ariana Grande ihre Verlobung mit Dalton Gomez. Auf Instagram postete die Sängerin damals mehrere Schnappschüsse mit ihrem Verlobten und zeigte sogar den Ring, den er ihr geschenkt hatte. “Für immer und noch mehr”, schrieb die 27-Jährige unter ihrem Posting und kommentiert die Verlobung nicht weiter. Dass sie mit dem Immobilienmakler Dalton Gomez zusammen ist, hielt Ariana auch sehr lange geheim. Erst im Mai 2020 machte sie die Beziehung schließlich öffentlich.

Wer ist Dalton Gomez?

Ariana Grande ist verheiratet. Aber wer ist ihr neuer Ehemann Dalton Gomez überhaupt? Im Video zum Song “Stuck With U”, den die Sängerin gemeinsam mit Justin Bieber aufnahm, tanzte sie damals mit dem jungen Immobilienmakler durchs Bild. Er ist Arianas erste offizielle Beziehung seit sie 2018 ihre Verlobung mit Pete Davidson abgebrochen hat. Wie eine Quelle dem People Magazin verriet, sollen die beiden bereits seit Jänner 2020 zusammen sein. Laut Insidern befinden sich Dalton und Ariana seit dem Start der Coronavirus-Pandemie gemeinsam in Quarantäne. Dalton arbeitet übrigens als Immobilienmakler für ein Luxus-Immobilienunternehmen.