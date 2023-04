Lange haben wir darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Die Nachzüglerinnen stoßen bei GNTM dazu. Das bedeutet nicht nur, dass es endlich wieder ein paar „Best Ager“-Models gibt, sondern auch jede Menge Drama. Denn besonders eine Kandidatin ist mit den Neuzugängen unglücklich.

Warum, lest ihr in unserem GNTM-Recap.

GNTM: Sechs neue Kandidatinnen

Willkommen in Folge acht von „Germany’s Next Topmodel“ – oder sollten wir sagen: der Recap-Folge? Denn irgendwie fühlt sich die aktuelle Folge wie eine Zusammenfassung der Staffel an. Der Grund dafür sind die sechs Nachzüglerinnen, die jetzt endlich zu den Kandidatinnen stoßen: Maike, Marielena, Nicole, Zuzel, Ina und Charlene dürfen endlich auch das Modelbusiness kennenlernen. Das Besondere: fünf dieser Frauen sind „Best Ager“-Models und bringen damit Heidis so sehr ersehnte „Diversity“ wieder in die Show. Nur Maike (23) ist von den meisten Kandidatinnen in LA eigentlich kaum zu unterscheiden. Dass gerade das für Dramen sorgen könnte, sollen wir später erfahren.

Denn bevor es für die Nachzüglerinnen nach Los Angeles geht, werden sie noch von Thomas Hayo und Nikeata Thompson in einem Bootcamp vorbereitet. Es gibt Catwalk-Training und ein paar Shooting-Schulungen, bei denen die sechs Frauen Tipps und Tricks bekommen, die auch den Kandidatinnen in LA ganz schön helfen könnten. Aber naja, wir mischen uns da jetzt einfach einmal nicht ein. Drama gibt es sowieso bald genug.

Nikeata und Thomas Hayo sind einfach die bessere Heidi 😂 Die Nachzüglerinnen bekommen das Training von dem die LA Mädels nur träumen können. #GNTM — Füxlein (@Goldfuechslein) April 6, 2023

Wir fokussieren uns erst einmal auf die Tipps der Coaches, vielleicht können wir ja auch ein paar gebrauchen. „Bauchnabel anspannen“ war für uns bisher etwa eine Sache, von der wir glaubten, dass sie überhaupt nicht möglich ist. Aber bei GNTM lernt man eben immer etwas Neues. Wie etwa, dass eine der Kandidatinnen – Nicole – eine Vergangenheit mit Heidi Klum hat. Die 49-Jährige lebte mit der Modelmama zu ihren Anfängen in einer Model-WG in Mailand. Ob ihr diese Connection vielleicht einen Vorteil im Rennen bringen könnte? Erfahrung im Modelbusiness hat sie auf jeden Fall. Und auch die anderen „Best Ager“ überzeugen mit Selbstbewusstsein und einem sehr guten Körpergefühl. Sieht also ganz nach großer Konkurrenz aus.

Schock für Top 13 – Anya bricht in Tränen aus

Zuerst warten aber ein paar Challenges auf die Damen. Und da wären wir auch schon bei dem Teil der Folge, der sich anfühlt wie eine große GNTM-Nacherzählung. Denn in drei Challenges wartet auf die Damen ein Best Of der Serie. Für uns als Publikum ist das zwar eigentlich nur super langatmig, die Damen freut es aber. Zuerst geht es zum topless Sedcard-Shooting mit Heidi als Fotografin. Und siehe da, die Nachzüglerinnen sind nicht alleine. Denn welcher Moment eignet sich besser, um die Konkurrenz kennenzulernen, als wenn man oben ohne und in einem winzigen Unterhöschen vor ihnen posiert? Ja, richtig gelesen; die „Neuen“ treffen direkt am Set auf die „Alten“ – und die Stimmung ist zu Beginn nicht gerade rosig.

Die Kandidatinnen als sie die Nachrücker gesehen haben: #GNTM pic.twitter.com/CxqABm6iDc — Larissa (@xlarizzax) April 6, 2023

Denn die bestehenden Kandidatinnen verstehen zuerst gar nicht, wer denn diese Damen in den pinken Bademänteln sind. Etwa Models, mit denen sie gemeinsam shooten sollen? Sollte man die Frauen kennen? Sind sie etwa berühmt? Fragen über Fragen, die ganz schnell enttäuscht werden. Denn als bekannt wird, dass es sich um die neue Konkurrenz handelt, ist der Schock den Meeeeeedchen ins Gesicht geschrieben. Und wir erfahren endlich, warum die Frauen so spät dazustoßen. Angeblich konnte sich Heidi nämlich einfach nicht schnell genug entscheiden. Dadurch ging es sich mit den Zusagen, der Quarantäne-Zeit und den Fristen für ein Visum einfach nicht aus; und die sechs Kandidatinnen kamen acht Wochen später dazu. Dass das auch als unfair gesehen werden könnte, versteht Heidi. Sie betont aber ganz stolz: „Am Ende des Tages bin ich der Boss und mache die Regeln“. Ja gut, dann wäre das ja geklärt.

Bild: ProSieben/Richard Hübner

Und auch die meisten Kandidatinnen beruhigen sich schnell wieder… nur eine schafft es nicht. Und ja, natürlich ist diese eine Anya. Sie fängt sogar an zu weinen, weil sie diese Ungerechtigkeit einfach nicht aushalten kann. Das nennen wir mal eine freundliche Begrüßung. Anyas Verhalten ist dann sogar den anderen Kandidatinnen peinlich.

Denn während des Sedcard-Shootings sind die Meeeedchen so unterstützend wie irgendwie möglich. Sie feiern die Neuzugänge, loben ihre Posen und erkennen erste Ähnlichkeiten. Es wird geklatscht, gejubelt und gefeiert – nur Anya sitzt stumm da und zieht eine Schnute. Einzig Maike ist dann wirklich allen ein Dorn im Auge. Schließlich könnte die 23-jährige Medizinstudentin mit den meisten Kandidatinnen verglichen werden – und so einige Jobs wegschnappen.

GNTM: Zwei „Best Ager“ müssen schon wieder gehen

Weiter geht es dann mit zwei Walks – einem sexy Walk in Unterwäsche und einem straighten Walk. Wow, was für eine Überraschung. Das einzige Aufregende ist der Moment, in dem Charlene zu Boden fällt und dann lächelnd wieder aufsteht und komplett professionell überspielt, dass es so ausgesehen hat, als hätte sie sich gerade beide Knöchel gebrochen und tausende Muskeln gezerrt! Wir ziehen den Hut vor ihr. Heidi scheint allerdings nicht überzeugt zu sein. Denn für Charlene und Zuzel ist die Reise kurze Zeit später auch schon wieder vorbei. Die Frauen sind extra acht Wochen später dazugekommen, haben sich einem Bootcamp und dem langen Flug nach LA gestellt, nur um nach einem Shooting und zwei Walks wieder heimfliegen zu dürfen. Und das, obwohl die beiden wirklich ALLES gegeben haben (und sogar Beinbrüche auf dem Catwalk riskierten).

stell dir mal vor du fliegst für eine folge #gntm nach la — leo 🎻 #1 haerin lover (@kunsfav) April 6, 2023

Viel Zeit zum Traurigsein bleibt uns aber nicht, denn natürlich gibt es auch eine große Challenge in dieser Folge und für uns als Publikum ENDLICH wieder eine neue Aufgabe statt einer Neuauflage der alten. Dieses Mal geht es um einen weirden Walk. Ja, wir bekommen bei diesen Wörtern auch sofort Lieselotte-Flashbacks aber keine Sorge, sie kehrt nicht in die Show zurück. Stattdessen zeigt Supermodel Coco Rocha den Kandidatinnen, wie man verrückte Posen einbauen kann und einen Catwalk skurriler gestaltet. Nein, wir wissen auch nicht so ganz, wann die Meeedchen diese Posen jemals brauchen werden, aber für uns ist es eine großartige Unterhaltung. Manche entscheiden sich für Tanzeinlagen, andere irren verwirrt über den Catwalk und wieder andere Models entscheiden sich für die Horror-Variante der Posen.

Die verrückten Posen zeigen die Mädels dann in einem „Battlewalk“. Sie treten also wieder gegeneinander an, wer gewinnt, bekommt einen Punkt, die andere muss wackeln. Doch nicht alle können bei dem Walk aus unseren Albträumen überzeugen. Leona muss die Show leider verlassen. Doch das will sie nicht ganz akzeptieren. Sie bettelt Heidi sogar an, noch bleiben zu dürfen. „Bitte schick mich in den Shootout, ich kann noch nicht gehen!“, fleht sie. Das gab es bei GNTM so auch noch nicht. Doch Heidi, die uns ja schon zu Beginn der Show verraten hat, dass sie der Boss ist, bleibt hartnäckig und Leona muss gehen.

Die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.