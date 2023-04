Falls ihr euch heute besonders alt fühlen wollt, haben wir einen Fakt für euch: „School of Rock“ feiert diesen September sein 20. Jubiläum. Und Hauptdarsteller Jack Black will dieses gebührend feiern.

In einem neuen Interview teast er deshalb eine Reunion.

„School of Rock“ wird 20 Jahre alt

Im September 2003 überzeugte Schauspieler Jack Black wohl unzählige Kinder und Teenager davon, eine eigene Rockband zu gründen. Denn in dem Film „School of Rock“ kreierte er als fake-Vertretungslehrer Dewey damals genau das: eine Rockband bestehend aus Schüler:innen (unter anderem Kinderstar Miranda Cosgrove), die eigentlich keine Ahnung von Rockmusik haben. Sein Ziel war es, mit den Kindern beim „Battle of the Bands“ zu gewinnen; auch wenn die Eltern darüber nicht informiert wurden.

Der Film wurde damals zum riesigen Kinohit und sorgte nicht nur für einige Umstylings im Kinderzimmer, sondern auch ein Broadway-Musical und eine Serie auf Nickelodeon. Eine Fortsetzung mit Jack Black gab es aber nie. Doch jetzt – 20 Jahre nach der Veröffentlichung – könnte es eine Chance geben, Dewey und seine ehemaligen Schüler:innen wieder zu sehen. Denn das 20-jährige Jubiläum schreit doch nahezu danach, oder?

Reunion mit dem Cast sicher

Das sieht wohl auch Jack Black so. Denn in einem Interview mit „Entertainment Tonight“ enthüllt er, dass es tatsächlich eine Reunion geben soll. Zum 20. Jubiläum im September wird sich der Cast demnach wieder sehen. „Wir werden uns treffen und ein 20-jähriges Jubiläum feiern. Wir mögen es zu jammen. Ich freue mich schon darauf, alle Erwachsenen aus ‚School of Rock zu sehen'“, erklärt der Schauspieler. Dass der Film mittlerweile 20 Jahre alt ist, scheint auch ihn ganz schön zu beeindrucken. Denn Black betont: „All diese Kinder – hört euch das an – waren 10 Jahre alt, als wir den Film drehten, und jetzt sind sie alle um die 30.“

Wer dabei sein wird und wie genau diese Reunion ablaufen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Doch ganz privat und geheim wird sie wohl nicht stattfinden. Denn Jack Black versprach, dass es zu „100 Prozent“ Bilder und Videos von der Reunion geben wird. Jedoch in den Sozialen Medien. Das klingt also nicht so, als würde der Schauspieler ein Special wie bei den „Harry Potter“-Filmen oder „Friends“ planen. Aber wer weiß, noch ist ja ein bisschen Zeit bis September.