Im Sommer 2020 schlossen Michael Wendler und Laura Müller den Bund fürs Leben. Doch was könnte ihre Liebe noch toppen? Richtig – ein Liebesbeweis, der unter die Haut geht: Der Wendler hat sich nun das Gesicht seiner Laura auf den Arm tätowieren lassen.

Und wenn wir eines mit Sicherheit wissen, dann, dass es immer eine gute Idee ist, sich das Gesicht seines Partners oder seiner Partnerin tätowieren zu lassen (Achtung: Ironie)!

Michael Wendler hat sich Lauras Gesicht tätowieren lassen

Ein Liebesbeweis, den er so schnell nicht vergessen wird: Der Schlagerstar Michael Wendler trägt jetzt das Antlitz seiner Frau auf der Haut. Er hat sich in Florida nämlich das Gesicht seiner Liebsten Laura Müller auf den Unterarm tätowieren lassen. Woran erinnert uns diese Aktion? Auch Schlager-Kollege Florian Silbereisen hat sich damals ein Tattoo von seiner -mittlerweile Ex – Helene Fischer auf den Arm stechen lassen. Statt Helene ist an dieser Stelle nun ein Löwe zu sehen (Cover-up sei dank!). Aber zurück zum Wendler. Der hat seine Laura mit dem Tattoo sogar überrascht!

„Ich hab meine Kleine heute mit einer ganz besonderen Überraschung geweckt“, lobt Michael sich selbst. Das Ergebnis präsentiert er dann auf Lauras Instagram-Account:

Bild: @lauramuellerofficial / Instagram

„Ich finde es ist richtig gut geworden, bin total begeistert“, freut er sich in Lauras Insta-Story. Und das sollte er wohl auch: So schnell wird er das Tattoo ja nicht mehr los. Also Vorlage diente ein bekanntes Selfie seiner Herzensdame aus dem Jahr 2020.

Bild: @lauramuellerofficial / Instagram

Auch Laura dürfte happy sein. Sie kommentiert Michas neuen Körperschmuck jedenfalls mit den Worten: „Mir gefällt es“. Na dann!

Wendler auf Instagram gesperrt

Wer sich jetzt aber fragt, weshalb sich der Musiker über Lauras Account zu Wort meldet: Der Wendler selbst hat keinen eigenen Instagram-Account mehr. Nachdem er mit wirren Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie für Wirbel gesorgt hatte, wurde er auf der Social-Media-Plattform gesperrt.

Auch Laura litt unter dem Skandal ihres Ehemannes: Sie verlor dadurch fast all ihre Kooperationen und Werbepartner. Seit einigen Wochen zeigt sie sich gegen Bezahlung auf der Erotikplattform OnlyFans. Zuvor hatte sie dort einen gemeinsamen Account mit ihrem Mann, doch dieser lief nur schleppend. Mit ihrem eigenen Content verdient Laura nun wesentlich mehr Geld.