Dieser neue Haar-Trend scheidet die Geister. Während die einen total begeistert vom Mikro-Ponytail sind, können die anderen den Hype um den neuen Hairstyle von Florence Pugh nicht so ganz verstehen.

Ihr seid noch unsicher, was den Trend angeht? Vielleicht überzeugen euch diese Bilder!

Mikro-Ponytail: Florence Pugh stellt einen neuen Haar-Trend vor

So simple und gleichzeitig doch so auffällig: auf der Pariser Fashion Week hat Schauspielerin Florence Pugh einen neuen, ziemlich edgy Haar-Trend getestet. Bei der Show von Valentino trägt die 27-Jährige einen platinblonden Pixie-Cut, der nach oben im verwuschelten Iro-Look gestylt und seitlich streng nach hinten gegelt ist. Ein kleines, aber doch recht auffälliges Detail macht die Frisur dann aber ziemlich special: ein Mikro-Ponytail, der ganz winzig im Nacken sitzt.

Gestylt wurde der Pixi Cut mit Mikro-Pferdeschwanz übrigens von Hairstylist Peter Lux, der unter anderem auch für Stars wie Dua Lipa, Simone Ashley oder Hari Nef arbeitet.

Gemischte Reaktionen

Während die einen unsicher sind, was sie von dem Look halten sollen, sind andere Fans total begeistert von dem edgy Style. „Ich mag deine Hairgrowth-Styling-Abenteuer sehr. Jede Länge steht dir einfach total gut!“, schreibt etwa ein Fan unter Florence Instagram-Posting aus Paris. „Der Mikro-Ponytail ist einfach alles!“, kommentiert eine andere Userin den Look.

Seitdem sich die 27-Jährige bei der Met-Gala im Mai am roten Teppich mit rasiertem Kopf präsentierte, hat sie bereits mit den verschiedensten Haar-Looks und -Farben experimentiert. Fans sind jedenfalls schon gespannt, mit welchem Style die Schauspielerin als Nächstes für Schlagzeilen sorgen wird.