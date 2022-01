Ob ein romantisches Date am Valentinstag, ein erstes Date oder ein feines Dinner mit dem Partner – manchmal gibt es Anlässe, bei denen wir für unsere Liebste oder unseren Liebsten die Extraportion Arbeit in unser Make-Up stecken. Roter Lippenstift wirkt da natürlich verführerisch – stört aber auch beim Küssen. 😉 Wir haben die besten Tipps für einen sinnlichen Make-Up-Look zusammengesucht.

Der perfekte Augenaufschlag

Unsere Augen gelten nicht umsonst als Tor zur Seele – dort lesen wir die Emotionen des Gegenübers ab und Worte werden zur Nebensache. Es ist also klar, dass die Augenpartie für einen besonderen Make-Up-Look im Fokus steht. Hier gilt: Weniger ist mehr! Wir empfehlen ein dezentes Make-up mit Lidschatten in Nude-Tönen sowie volle, lange Wimpern. Ob Liebe auf den ersten Blick oder keines Blickes würdigen – du hast es in der Hand.

via GIPHY

Wow-Brows

Viele Menschen vergessen, dass die Augenpartie aus mehr als den Augen besteht: Unsere Brauen schaffen den Rahmen unserer Augen und setzen sie so in Szene. Aktuell liegen buschigere Brows wieder voll im Trend und mit den DIY Brow Lift Kits von BeautyLash kann sich jeder den Traum von voller wirkenden, perfekt definierten Brows erfüllen. 😍 Dabei werden die feinen Härchen einfach nach oben gekämmt und fixiert. Das dauert nur wenige Minuten und die WOW-Brows halten bis zu mehreren Wochen! Aktuell hast du die Möglichkeit in unserer missAPP Testerin zu werden. Mach einfach beim Quiz in der missAPP mit und schon bist du im Lostopf.

Rote Lippen soll man küssen…

Wenn das nur so gut funktionieren würde, denn danach sieht man in den meisten Fällen aus wie Joker. 🤡 Deshalb raten wir eher von roten Lippen ab, außer es handelt sich um einen kussechten Lippenstift. Eine kleine Faustregel solltest du außerdem nicht vergessen: Wer die Augen stark betont, sollte die Lippen schlichter halten und umgekehrt. Am Abend vor dem Date bietet es sich an, die Lippen zu peelen und intensiv zu pflegen, damit sie am nächsten Tag schön weich und gepflegt sind. Dafür kannst du z.B. eine Mischung aus Olivenöl, Honig und Zucker verwenden.

via GIPHY

Glow Girl!

Das Date-Make-Up sollte im besten Fall nicht nur natürlich sein, sondern du solltest auch frisch aussehen. Dafür bieten sich rosige Wangen in Peach- oder Pinktönen bei helleren Hauttypen oder Aprikose- und Bronzetönen bei dunkleren Hauttypen perfekt an. Damit zauberst du einen tollen Glow und setzt deine Wangenknochen gekonnt in Szene! ✨

via GIPHY

Fix it

Nicht nur nach, sondern auch während dem Date kann es manchmal zu Situationen kommen, bei dem das Make-Up einigen Widerständen trotzen muss – sei es das Bettkissen vom Schwarm, das Wasser bei einem sommerlichen Date am Badesee oder Niederschlag bei einem Outdoor-Date. Alleine deswegen eignet sich ein natürlicher Look. Für all diejenigen, die sich trotzdem ein wenig rausputzen wollen, haben wir einen Tipp: Damit das Make-Up besser haftet, kannst du zu einem Fixing-Spray greifen, der dafür sorgt, dass sich eine schützende Schicht über dein Make-up legt und es so länger hält.

via GIPHY